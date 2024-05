VIDEO O fabrică de armament din Berlin a luat foc, generând un nor toxic periculos / Uzina Diehl Metal producea sistemul de apărare antiaeriană IRIS-T, furnizat şi Ucrainei

O fabrică germană aparţinând companiei Diehl Metal, care produce sistemul de apărare antiaeriană IRIS-T SLM pe care Berlinul îl furnizează armatei ucrainene, a fost cuprinsă vineri de un incendiu impresionant, relatează presa germană citată de Le Figaro, transmite News.ro.

Incendiul a mobilizat peste 160 de pompieri într-o zonă industrială din vestul capitalei germane, pe strada Am Stichkanal din cartierul Berlin-Lichtefelde, potrivit jurnaliştilor locali de la Berliner Zeitung.

Locuitorii capitalei germane au fost avertizaţi că se răspândeşte un nor de fum toxic potenţial periculos, iar populaţia dintr-o zonă extinsă din apropierea Berlinului este îndemnată să rămână în casă şi să închidă bine ferestrele.

A defense-industrial company factory is on fire in Berlin

According to media reports, a fire with toxic smoke occurred at a metallurgical plant of the defense-industrial company Diehl. The company is the main contractor of the IRIS-T production program and ammunition for this… pic.twitter.com/jZBBXTEdSm — NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2024

Districtele afectate sunt Steglitz-Zehlendorf, Spandau şi partea de vest a Reinickendorf.

Pompierii din Berlin au postat pe Twitter o hartă care arată zona în care este posibil ca fumul să se răspândească, împreună cu instrucţiuni de siguranţă pentru locuitori.

Vântul, care suflă dinspre nord, face ca fumul toxic să se ridice deasupra regiunii Berlinului. Potrivit lui Adrian Wanzel, purtătorul de cuvânt al pompierilor din Berlin, citat de Bild, norul ar putea conţine acid sulfuric şi cianură de hidrogen, substanţe care erau depozitate în fabrică, a cărei clădire are cel puţin patru etaje şi s-a prăbuşit parţial.

Pompierii lucrează din exterior, purtând costume speciale de protecţie, a adăugat el.

Diehl fabrică sistemul de apărare antiaeriană IRIS-T SLM, care se află în centrul gândirii strategice a ţărilor NATO din Europa şi pe care Germania îl furnizează armatei ucrainene pentru a se apăra de atacurile ruseşti.

Potrivit site-ului de ştiri de specialitate Oryx, Germania a livrat deja 12 sisteme de rachete sol-aer IRIS-T SLM şi 22 de lansatoare de rachete Ucrainei începând din octombrie 2022. Acest sistem de apărare este, prin urmare, unul dintre cele furnizate în cele mai mari cantităţi de către aliaţii occidentali ai Kievului.

Aceste baterii de rachete se află, de asemenea, în centrul proiectului european de scut antirachetă, cunoscut sub numele de European Sky Shield, condus de Germania şi la care participă 19 ţări, creând o bază pentru achiziţii publice comune de sisteme de apărare aeriană pentru partenerii europeni.

În decembrie anul trecut, relatează agenţia Euractiv, Slovenia a cumpărat două sisteme IRIS-T SLM, în valoare de cel puţin 200 de milioane de euro, potrivit cotidianului sloven Delo.