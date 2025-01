VIDEO Novak Djokovic, prima victorie în minimum de seturi la Australian Open 2025

Novak Djokovic (37 de ani) a bifat vineri cea de-a 17-a calificare din carieră în a doua săptămână de la Australian Open, calificarea în turul al patrulea venind după o victorie în minimum de seturi contra lui Tomas Machac.

Învingător la ultimul meci direct, Machac (favorit 26 la Melbourne) a părut copleșit de importanța duelului și de atmosfera de pe Rod Laver Arena.

Cehul s-a ridicat foarte rar la nivelul adversarului, iar victoria lui Nole, scor 6-1, 6-4, 6-4, a fost una destul de clară. A fost, în mod evident, cel mai bun meci făcut de Djokovic până acum la Australian Open 2025.

Succesul s-a conturat după o dispută de două ore și 22 de minute.

Cap de serie șapte la Melbourne și deținătorul recordului de titluri câștigate la Antipozi (10 la număr), Djokovic va da în turul patru peste un alt jucător din Cehia, Jiri Lehecka (29 ATP).

Novak Djokovic reaches Round 4 at the Australian Open with straight sets victory over Tomas Machac 💫 #AusOpen pic.twitter.com/5yB3XmIGrh

One more step towards the 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙!

Novak Djokovic won one of the best points of the year.

How is he 37 years old? 🤯pic.twitter.com/JSCZXIl45I

— Danny 🐊 (@DjokovicFan_) January 17, 2025