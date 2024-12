VIDEO Novak Djokovic, învingător în primul meci al noului sezon din ATP

Novak Djokovic a făcut marți pasul în optimile turneului ATP de la Brisbane, competiție de categorie „250”. Fostul lider mondial a trecut fără prea mari bătăi de cap, scor 6-3, 6-3, de australianul Rinky Hijikata.

Ocupant al locului 73 mondial și beneficiar al unui wild card, Rinky Hijikata nu a avut mari speranțe împotriva lui Nole.

Australianul nu a putut să pună în pericol serviciul adversarului (nu a bifat vreun break), iar de cealaltă parte Djokovic a produs trei breakuri (unul în primul set și două în a doua manșă).

Partida a durat o oră și 16 minute.

Wonderful to see Novak start the season with this win! 🙌💛 Lovely that his family is there to cheer him on too. 🥰 Idemo! 💪🎾#Djokovic #BrisbaneInternational https://t.co/Sde4KglRvW

— Eleanor✨Djokovic (@DjokovicEleanor) December 31, 2024