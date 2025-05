VIDEO Napoli cucerește Il Scudetto după o luptă cot la cot cu Inter / Fanii au împânzit orașul pentru a sărbători

Napoli a cucerit Il Scudetto, vineri seară, după o luptă crâncenă cu Inter Milano, adjudecându-și titlul în ultima etapă din Seria A, cu o victorie, pe teren propriu, scor 2-0, în fața lui Cagliari.

Meciul lui Inter cu Como, terminat tot 2-0, s-a jucat concomitent, dar triumful Nerrazurilor nu a influențat soarta campionatului, deoarece napoletanii au stat la mâna lor.

Golurile victoriei au fost marcate de Scott McTominay, înainte de pauză, cu o execuție fantastică din foarfecă, și de Romelu Lukaku, la șase minute după startul reprizei secunde, finalizând cu calm în fața portarului Alen Sherri. Restul meciului s-a transformat într-o adevărată sărbătoare, cu torțe și fum care au umplut terenul înainte de fluierul final, iar artificiile au luminat cerul din Napoli.

Pentru antrenorul Antonio Conte, acest succes reprezintă o nouă bornă în carieră: titlul în Serie A cu al treilea club diferit, după cele câștigate cu Juventus și Inter.

„S-a întâmplat din nou și este ceva minunat. Când am ajuns la stadion, sincer era greu să intrăm, nu știu câți oameni erau acolo. M-am gândit un pic că, dacă i-am fi dezamăgit, am fi dus această povară mult timp,” a declarat el jurnaliștilor.

Deși a fost suspendat și nu a putut sta pe bancă la ultimul meci, Napoli și-a îndeplinit misiunea.

„Tot meritul le revine băieților. Să câștigi la Napoli este greu, iar ei o fac pentru a doua oară în doi ani,” a adăugat Conte. „Sunt băieți serioși, nu pleci dintr-o echipă care joacă mereu să câștige.”



Fanii sărbătoresc prin tot orașul

Sute de mii de fani entuziasmați ai lui Napoli s-au adunat în oraș pentru a-și vedea echipa ridicând trofeul Serie A pentru a patra oară în istorie.

Peste 450.000 de suporteri au încercat să obțină bilete, dar pentru majoritatea, seara s-a desfășurat în fața stadionului Diego Armando Maradona sau în Piazza del Plebiscito, unde ecrane gigantice au transformat centrul orașului într-o mare albastră de bucurie.

„Frumos și satisfăcător. Am suferit, dar acum ne bucurăm cu adevărat. Acest titlu de campioni este cel mai dulce dintre toate,” a declarat pentru Reuters un fan Napoli, Salvatore Romano.

Mașini vopsite în albastru au străbătut orașul, afișând cu mândrie simboluri ale tricolorului italian și cifra patru — marcând numărul de Scudetti câștigate de Napoli.

„Incredibil de frumos, a fost uimitor. McTominay și Lukaku au marcat două goluri superbe. Suntem extrem de fericiți și ne pare puțin rău pentru Inter, dar noi suntem numărul unu în toată Italia, sărbătorim,” a spus suporterul Pasquale Coppola, în timp ce petrecerea abia începea în orașul din sudul Italiei.

Napoli right now after they win the Serie A title.

Holy sh*t. Their fans are next level.

pic.twitter.com/5hgsI41RkR

— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) May 23, 2025