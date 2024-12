VIDEO Momente unice în tenis: Jakub Mensik, testat antidoping în timpul meciului de la Next Generations ATP Finals

Jakub Mensik (19 ani, locul 48 ATP) a avut parte de o surpriză neplăcută în timpul meciului de la Next Generation ATP Finals cu Arthur Fils (19 ani, locul 48 mondial), jucătorul ceh fiind testat antidoping în timpul pauzei în care a mers la toaletă.

Întâmplarea l-a luat prin surprindere și pe arbitrul de scaun Nacho Forcadell, cel care l-a întrebat pe jucător de ce a întârziat atât la vestiare.

Nedumerit, dar și furios, jucătorul din Cehia i-a povestit arbitrului de scaun că a fost testat antidoping în timpul pauzei de vestiar. De acest lucru nu știa nimic nici măcar Forcadell.

„Asta nu ar trebui să se întâmple”, a transmis arbitrul de scaun prin stație după ce a aflat că Mensik a avut parte de un test antidoping surprinzător chiar în timpul unui meci.

Cehul a cedat meciul cu Fils, scor 3-0 (4-2, 4-3(4), 4-2) – la acest turneu sistemul de punctaj este diferit față de cel din circuitul ATP.

Next Generation ATP Finals este turneul care reunește cei mai buni 8 jucători ai lumii din generația U20. Are loc la Jeddah, Arabia Saudită, în perioada 18-22 decembrie.

Jakub Mensik was randomly selected for a drug test during his match today🤔 #tennis pic.twitter.com/BnpcrnAZSH

Jakub Mensik was asked to do an anti-doping test DURING his match against Arthur Fils at Next Gen ATP Finals.

Not before… not after… but right in the middle of it.

I’m at a total loss for words. pic.twitter.com/jMqjNUPeUk

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 19, 2024