VIDEO Mike Tyson i-a dat o palmă lui Jake Paul la cântarul oficial

Mike Tyson l-a pălmuit pe Jake Paul la cântarul oficial pentru controversatul meci la categoria grea de vineri din Texas, transmite BBC.

Boxerul Paul, în vârstă de 27 de ani, îl va înfrunta pe Tyson, în vârstă de 58 de ani, la AT&T Stadium din Dallas.

După ce ambii bărbați s-au cântărit, Paul s-a târât pe podea înainte de a se ridica până în dreptul ochilor lui Tyson pentru tradiționalul “face-off”.

Tyson a refuzat să se implice în provocările lui Paul în cea mai mare parte a acestei săptămâni, dar, după ce a fost călcat pe vârful piciorului de viitorul său adversar, l-a lovit cu palma față, ceea ce a determinat membrii echipelor de securitate să intervină pentru a-i separa pe luptători.

„S-a terminat cu discuțiile”, a spus Tyson și a părăsit scena.

„Nici măcar nu l-am simțit. E furios. Este un elf mic și furios”, a spus Paul despre palmă. „Mike Tyson, am crezut că a fost o palmă drăguță, amice, dar mâine vei fi făcut knock-out”.

Meciul are loc vineri, 15 noiembrie (noaptea de vineri spre sâmbătă, ora 3, ora României) și poate fi urmărit pe Netflix.

Seems like the reason Mike Tyson slapped Jake Paul is because he stepped on his foot

🎥 @MostVpromotions #Boxing #PaulTysonpic.twitter.com/so9AQdL4V8

— Championship Rounds (@ChampRDS) November 15, 2024