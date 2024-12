VIDEO Mikaela Shiffrin, record amânat – A căzut la Kilington și a avut nevoie de spitalizare: „Simt că parcă ceva m-a înjunghiat”

Mikaela Shiffrin a fost nevoită să se retragă de la slalomul de duminică după ce a căzut în cursa de la Kilington. Americanca era bine plasată pentru a obține victoria cu numărul 100 la Cupa Mondială, un record.

Dublă campioană olimpică, Mikaela își dorea să bifeze în acest weekend recordul de 100 de victorii în Cupa Mondială.

Din păcate pentru americancă, planurile nu s-au concretizat, ea căzând în a doua sa cursă de la Kilington, SUA. Mikaela era lider după prima coborâre.

În vârstă de 29 de ani, Shiffrin a părăsit pârtia cu o sanie de salvare, iar mai apoi a fost dusă la o clinică medicală.

„Nu sunt prea multe motive de îngrijorare în acest moment, doar că nu mă pot mişca. Am o zgârietură destul de mare şi simt că parcă ceva m-a înjunghiat.

Îmi pare foarte rău că am speriat pe toată lumea dar se pare că toate analizele de până acum sunt clare, aşa că vă mulţumesc pentru sprijin şi grijă” – Mikaela Shiffrin.

Slalomul uriaș de sâmbătă a fost câștigat de suedeza Sara Hector, ea fiind de altfel campioana olimpică en-titre.

Quick update. Thank you for your cheers and support. Wishing the best of luck to my teammates tomorrow!! I’ll be cheering from the sidelines on this one.🙏❤️ pic.twitter.com/5siYwSFxMT

— Mikaela Shiffrin ⛷️ (@MikaelaShiffrin) November 30, 2024