VIDEO Mii de australieni stau la coadă pentru a admira înflorirea rară a unei „flori cadavru”

În orașul australian Geelong, situat lângă Melbourne, mii de oameni stau la coadă pentru a avea șansa rară de a vedea – și mirosi – cea mai mare floare din lume, Amorphophallus titanum, care înflorește aici de luni, 11 noiembrie, potrivit BFM TV.

Momentul este deosebit de prețios deoarece procesul de înflorire, care este destul de imprevizibil, durează maximum 72 de ore și are loc o dată la mai mulți ani, uneori doar o dată la zece ani, potrivit CNN.

Fair to say there is some extreme interest in Geelong’s so-called corpse plant, or ‘amorphophallus titanum’, for those playing at home. It flowers every decade and lasts just 24-48 hours. Those on the way out of the botanic gardens report dry-retching. pic.twitter.com/0zYExprGcm

— Henry Belot (@Henry_Belot) November 11, 2024