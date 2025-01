VIDEO Mercedes W196 pilotat de legendarul Juan Manuel Fangio este pe cale să devină cea mai scumpă mașină de Formula 1 vândută vreodată

Mercedes W196, primul monopost de Formula 1 al celor de la Mercedes-Benz, va fi scos la vânzare și este pe cale să devină cea mai scumpă mașină de Formula 1 vândută vreodată.

Conform speedcafe.com, valoarea estimată a mașinii este de 50 de milioane de euro, iar modelul W196 va fi scos la licitație în luna mai a acestui an.

Modelul a fost pilotat de legendarul Juan Manuel Fangio, de cinci ori campion mondial.

Grație acestui monopost, Mercedes-Benz a dominat sezoanele 1954 și 1955 din Marele Circ. Mașina beneficiază de un motor de 2,5 litri cu opt cilindri în linie și dezvoltă 290 de cai putere.

Cu ajutorul lui W196, Fangio a cucerit două dintre cele cinci titluri mondiale din Formula 1. Tot conducând acest monopost, Sir Stirling Moss a obținut prima sa victorie dintr-un Mare Premiu de Formula 1: la Grand Prix-ul Marii Britanii, din 1955.

W196 a luat în total startul în 12 Grand Prix-uri și s-a impus în nouă dintre acestea.

Mașina beneficiază de șasiul 00009/54 și a folosit în configurația sa aerodinamică varianta Stromlinienwagen, așa cum era cunoscută oficial.

La sfârșitul anului 1955, din cele 14 exemplare construite au mai rămas în total 10 W196, patru în configurația Stromlinienwagen.

Mașina a fost donată Muzeului Indianapolis Motor Speedway în 1965.

În prezent, mașina a fost restaurată la vopseaua originală și la numărul cu care a concurat la Marele Premiu al Italiei din 1955, transmite sursa citată.

