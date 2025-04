VIDEO Mark Selby, revenire de efect contra lui Ben Woollaston la CM de snooker

Mark Selby, de patru ori campion mondial, a revenit spectaculos de la 2-4 contra lui Ben Woollaston, în runda inaugurală de la Campionatul Mondial de snooker. Înainte de sesiunea finală de joi, Selby este în avantaj, scor 5-4.

Revenit la CM după o pauză de 12 ani, Ben și-a arătat colții încă din debutul partidei. După un frame de debut cedat, Woollaston le-a câștigat pe următoarele trei, iar tabela de la Crucible arăta un nesperat 3-1 în favoarea sa.

Mai mult decât atât, s-a ajuns la 4-2, iar Ben părea că va intra în avantaj înainte de sesiunea decisivă de joi.

Ocupant al locului 4 mondial și unul dintre marii favoriți la câștigarea trofeului, Selby s-a trezit din letargie și a pus în plan o revenire spectaculoasă.

Până la finalul sesiunii, Mark nu a mai cedat vreun frame, el intrând la cabine în avantaj, scor 5-4.

Partida va continua joi, duelul disputându-se după sistemul „cel mai bun din 19 frame-uri”, adică primul la zece.

În vârstă de 41 de ani, Mark Selby s-a impus în patru rânduri la CM de la Crucible, la edițiile din 2014, 2016, 2017 și 2021.

4-2 ⬇️, 5-4 🆙

Mark Selby is back in control of this match after a superb 135 clearance! 😏#HaloWorldChampionship pic.twitter.com/xC7lQrhDvn

— WST (@WeAreWST) April 23, 2025