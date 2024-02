VIDEO Los Angeles Lakers a dezvelit prima dintre cele trei statui ale lui Kobe Bryant

Kobe Bryant era renumit pentru faptul că depăşea aşteptările, aşa că nu ar trebui să fie o surpriză faptul că, în ziua în care statuia regretatului star a fost dezvelită în faţa arenei echipei Los Angeles Lakers, s-a dezvăluit că în total vor fi trei statui, relatează Reuters, transmite News.ro.

La ceremonia privată desfăşurată joi în faţa Crypto.com Arena, au fost prezente cele mai mari nume din istoria Lakers – de la Jerry West la Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar şi fostul antrenor principal Phil Jackson. Pau Gasol a fost acolo, la fel ca Norm Nixon, Michael Cooper şi Robert Horry.

Abdul-Jabbar şi Jackson au luat cuvântul la ceremonie, alături de Jeanie Buss, deţinătorul majoritar al Lakers, de fostul Laker Derek Fisher şi de văduva lui Bryant, Vanessa.

„În timp ce văd cum actuala generaţie de vedete de astăzi calcă pe urmele lui Kobe cu meciuri cu scoruri uriaşe, ştiu că ar fi mândru să ştie că încă mai revarsă inspiraţie în sportul care a fost atât de special pentru el”, a declarat Vanessa Bryant.

Vanessa Bryant a fost cea care a dezvăluit planul de a fi amplasate trei statui. „Vă las cu unul dintre citatele uimitoare ale soţului meu”, a spus Vanessa Bryant. „‘Lasă jocul mai bun decât l-ai găsit şi când va veni timpul să pleci, lasă o legendă’. Şi asta a făcut el”.

Prima statuie Bryant a fost dezvăluită din spatele unei cortine aurii, cu confetti zburând. Aceasta îl înfăţişează pe Bryant într-un echipament alb al celor de la Lakers, cu numărul 8.

For Kobe. For the die-hard Laker fans. For our family.

Mamba forever. pic.twitter.com/uExf0oEWgY

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024