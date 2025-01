VIDEO Lewis Hamilton a împlinit 40 de ani – Noul pilot Ferrari, al doilea cel mai bătrân de pe grila Formulei 1

Lewis Hamilton a împlinit marți vârsta de 40 de ani. Noul pilot al celor de la Ferrari are în CV șapte titluri mondiale, performanță cu care se află la egalitate cu legendarul Michael Schumacher.

Septuplul campion mondial este oficial al doilea pilot de peste 40 de ani de pe actuala grilă a Formulei 1. Celălalt este Fernando Alonso de la Aston Martin, cel care are 43 de ani.

Lewis și-a făcut debutul în Formula 1 la vârsta de 22 de ani, alături de McLaren. A cucerit cu echipa de la Woking un titlu mondial (2008), iar celelalte șase au venit alături de Mercedes (în decursul celor 12 ani de colaborare).

Din acest an, Hamilton va putea fi văzut în monopostul roșu al celor de la Scuderia Ferrari.

Primul titlul mondial l-a câștigat la 23 de ani, iar pe ultimul la 36.

Happy 40th birthday to the one and only @LewisHamilton 💜 pic.twitter.com/wKlUYh9oJL

— Silverstone (@SilverstoneUK) January 7, 2025