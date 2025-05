VIDEO Leo Messi aduce un punct lui Inter Miami cu o execuție de autor din lovitură liberă

Inter Miami a remizat, duminică dimineață, cu liderul din Conferința de Est, Philadelphia Union, scor 3-3, grație unei reveniri în joc comandată de golul de autor al lui Leo Messi din lovitură liberă.

Formația antrenată de Javier Mascherano era condusă cu 3-1 în minutul 87, atunci când Messi a ieșit la rampă și și-a ajutat echipa să revină în joc cu un gol marcă înregistrată. Pe finalul meciului (min. 90+5), Segovia a egalat, iar ocupanta locului 6 a reușit să scoată un punct din vizita pe terenul liderului.

🚨Lionel Messi saved Lord Mascherano with a sumptuous free-kick golazo.

How good was that? Pure magic from the GOAT! 🐐🤩pic.twitter.com/baWYRaXYrR

— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) May 25, 2025