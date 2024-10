VIDEO Lamine Yamal, celebrare în stil Cristiano Ronaldo în victoria Barcelonei cu Real Madrid de pe Bernabeu

Barcelona a defilat pe Santiago Bernabéu, învingând-o pe Real Madrid cu scorul de 4-0, sâmbătă seara, în El Clasico. Lamine Yamal, autorul celui de-al treilea gol, a celebrat într-un mod special, inspirat de una dintre marile legende ale echipei madrilene, Cristiano Ronaldo.

La 2-0, după ce meciul devenise deja nefavorabil echipei lui Carlo Ancelotti, reușita lui Yamal a venit ca o lovitură de grație pentru Real Madrid. Tânărul jucător al Barcelonei s-a bucurat făcând celebra „calma”, mișcarea iconică a lui Cristiano Ronaldo, care însemna că acesta își impunea autoritatea pe stadion, că totul e sub control.

Do you know who I am?

Lamine Yamal.#LaLigaHighlights pic.twitter.com/xaYpOyrsoO

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 26, 2024