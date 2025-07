Doi sibieni au renunțat acum doi ani la job-uri pentru a deschide un hotel în Zanzibar: Creștem sustenabil de la an la an / Prețul biletului de avion este între 850-1200 euro, iar cazarea pentru două persoane ajunge la 140 euro pe noapte cu mic dejun inclus

În urmă cu mai bine de doi ani Roxana Văduva și Daniel Duca deschideau în Tanzania un hotel numit Boho Boutique Hotel Zanzibar. Pentru a face asta au renunțat la job-urile lor din oraș și au plecat în Africa cu gândul să-și îndeplinească visele, scrie Turnul Sfatului.

”Afacerea este pe un trend pozitiv, creștem de la an la an, atât prin creșterea numărului de camere, respectiv a capacității operaționale, cât și prin diversificarea serviciilor oferite.

Dacă doriți o zi de safari în Parcul Mikumi, să navigați o zi cu catamaranul în jurul celor mai frumoase sand bank-uri sau o vizită aeriană a insulei cu elicopterul, facem orice să vă îndepliniți acest vis. Zanzibarul are o georgafie cu zece luni de sezon, în doi ani am reușit să creștem sustenabil, am sărit de borna de 2.000 de clienți satisfăcuți și mergem mai departe către ceea ce viitorul ne va rezerva, construind însă încredere și menținând calitatea serviciilor la cele mai înalte standarde.

Uneori am greșit în trecut, dar greșelile ne-au făcut să căutam calea spre îmbunătățire continuă, iar acesta este un aspect foarte important ținând cont de mediul extrem de concurențial din zonă„, spun ei.

Costurile pentru o vacanță în Zanzibar nu sunt tocmai mici.

”Un sejur în Zanzibar, la noi, poate varia în funcție de preturile de transport și sezon. Mai detaliat vă pot spune că se poate ajunge în Zanzibar cu plecare din Cluj cu Turkish Airlines sau cu plecare din București cu Flydubai, Qatar, Turkish Airlines sau KLM/Air France (cu escală în Amsterdam).

Prețul biletului de avion este undeva între 850-1200 euro de persoană.

Cazarea pentru două persoane în camera dublă poate varia între 110 și 140 euro pe noapte cu mic dejun inclus, iar diferența este dată de tipul de cameră ales, cu vedere la ocean sau cu vedere la piscina interioară, la parter sau la etaj și așa mai departe. Transferul de la și înspre aeroport este undeva la 40 euro.

Prețul de persoană cu mâncarea și cheltuielile zilnice pentru 2–3 mese pe zi, plus băuturi, snacks, poate ajunge la 40–60 euro pe zi, deci 280-420 euro pentru șapte zile. Prețul excursiilor variază în funcție de locațiile alese și se situează intre 30 euro de persoană pentru o vizită cu activități la Spice Farm până la 90 euro de persoană pentru o zi pe Nakupenda cu transport și masa incluse„, spun investitorii.