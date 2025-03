VIDEO Judd Trump, liderul mondial, eliminat surprinzător în semifinalele World Grand Prix la snooker

Stuart Bingham, al 23-lea jucător al lumii, a furnizat surpriza zilei la World Grand Prix la snooker: l-a învins clar pe Judd Trump, liderul mondial, scor 6-3.

Aflat într-o formă excelentă, Stuart a condus tot timpul pe tabelă, singurul moment de echilibru fiind consemnat la 1-1. De la acel moment al duelului, Bingham a câștigat următoarele patru frame-uri consecutive, tabela arătând un neverosimil 5-1.

Judd a dat senzația că poate oferi o revenire spectaculoasă, s-a apropiat până la 3-5, dar Bingham nu a fost copleșit de presiune și a închis semifinala cu un break de 77 de puncte.

Stuart a reușit break-uri de 72, 108, 72, 80, 99 și 77 de puncte, în timp ce Trump și-a trecut în statistică break-uri de 106, 124 și 72 de puncte.

A day he doubted would ever come again… Stuart Bingham ends a six-year wait for a ranking final! 👊 #WorldGrandPrix pic.twitter.com/EPhyTzIXfm

BINGHAM STUNS TRUMP! 👏👏👏

Stuart Bingham reaches his first ranking final in six years, setting up a showdown with Neil Robertson for the 2025 #WorldGrandPrix title! 🏆 pic.twitter.com/otPnsQOImn

— WST (@WeAreWST) March 8, 2025