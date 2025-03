VIDEO Neil Robertson, în finala World Grand Prix la snooker: Victorie spectaculoasă în frame decisiv

Condus cu 5-3, Neil Robertson a pus în scenă o revenire superbă contra lui Shaun Murphy, australianul reușind să se califice în finala World Grand Prix la snooker după ce s-a impus în frame decisiv, scor 6-5.

Neil a început hotărât semifinala, a condus cu 2-0, dar de la acel moment Shaun (locul 12 mondial) a jucat mai bine, a fost mai inspirat și s-a distanțat la 5-3.

Murphy (42 de ani) mai avea nevoie de un singur frame pentru a obține biletul pentru marea finală de la Hong Kong.

A fost însă momentul în care Robertson (43 de ani) s-a descătușat, iar tabela a început să contabilizeze revenirea spectaculoasă a lui Neil.

Locul 19 în ierarhia mondială, Roberton a egalat la 5, iar în frameul decisiv nu i-a permis lui Murphy să bifeze vreun punct.

Partida s-a încheiat cu un break de 114 puncte reușit de Neil.

Australianul a produs breakuri de 114, 104, 87, 119, 111 și 114 puncte de-a lungul semifinalei de sâmbătă.

Robertson s-a impus cu 6-5, iar în marea finală de duminică va da peste învingătorul partidei dintre Judd Trump (liderul mondial) și Stuart Bingham (locul 28).

What a COMEBACK! 🤩

Neil Robertson fights back from 3-5 to defeat Shaun Murphy in Hong Kong.

The Thunder from Down Under secures his spot in the #WorldGrandPrix final! 🏆 pic.twitter.com/JOEtB9BfM9

— TNT Sports (@tntsports) March 8, 2025