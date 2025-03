VIDEO Jack Draper, campionul surprinzător de la Indian Wells 2025

Jucătorul britanic de tenis Jack Draper, locul 14 mondial, a câştigat primul său turneu de Masters 1000, după ce s-a impus, duminică, la Indian Wells.

În vârstă de 23 de ani, Draper s-a impus cu 6-2, 6-2 în faţa danezului Holger Rune, locul 13 ATP, după un meci care a durat o oră şi 10 minute, transmite News.ro.

Draper, care în semifinale l-a eliminat pe Carlos Alcaraz, dublu deţinător al titlului în California, este începând din această săptămână pe locul pe locul 7 ATP.

„Evident, este incredibil să câştig aici. Urmăresc acest turneu de când eram copil şi i-am văzut pe toţi campionii jucând pe acest minunat teren central.

Sincer, înseamnă foarte mult pentru mine să pot câştiga aici. Înainte de meci, m-am gândit la tot felul de scenarii, am avut o mulţime de îndoieli, m-am gândit că probabil aş putea pierde.

Dar ceea ce face ca totul să fie şi mai bine este faptul că am depăşit aceste îndoieli şi am reuşit să joc finala aşa cum am făcut-o.

Sunt foarte fericit şi foarte mândru de ceea ce am realizat săptămâna aceasta. Este într-adevăr un moment minunat pentru mine. Faptul că am intrat în top 10 şi am câştigat primul meu Masters 1000 îmi întăreşte credinţa şi încrederea în mine”, a spus Draper după ce a devenit campion la Indian Wells.

Rezumatul finalei dintre Jack Draper și Holger Rune

WELCOME TO THE BIG TIME, JACK DRAPER 🤩 23-year-old @jackdraper0 defeats Rune 6-2 6-2 to win his FIRST-EVER Masters 1000 title in #TennisParadise! pic.twitter.com/ZcWonRV9JS — Tennis TV (@TennisTV) March 16, 2025