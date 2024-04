VIDEO INTERVIU Ce spune Charles Michel, șeful Consiliului European, despre șansele ca Iohannis să ocupe o funcție în UE sau NATO. Plus: Discuție despre statul de drept din România și politicile de mediu ale UE care trebuie să fie ”de bun simț”

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat într-un interviu pentru G4Media că președintele Klaus Iohannis ”este foarte sincer și angajat la nivel european”, dar orice decizie despre ocuparea unui post la UE va fi luată după alegeri. Charles Michel a respins criticile potrivit cărora instituțiile UE nu văd derapajele anti-democratice ale puterii din România și a spus că are încredere în instrumentele UE.

Vezi interviul video cu Charles Michel, președintele Consiliului European / Filmare realizată de Inquam Photos/ Autor: Ovidiu Micsik. Foto: George Călin

Cristian Pantazi: Domnule președinte, unul dintre subiectele-cheie pentru viitorul UE este Ucraina. Spuneți-mi pe scurt care sunt principalele decizii pe care UE ar trebui să le ia pentru a sprijini mai bine Ucraina?

Charles Michel: Trebuie să furnizăm mai multă muniție pe termen scurt și lucrăm foarte mult cu statele membre, cu guvernul și autoritățile ucrainene. Lucrăm cu companiile din UE pentru a crește nivelul de producție. Și este extrem de important să trimitem un mesaj clar restului lumii, inclusiv ucrainenilor și inclusiv Rusiei, că nu suntem intimidați de comportamentul rusesc, pentru că înțelegem foarte bine. Aceasta este miza: viitorul instituțiilor și principiilor noastre democratice și înțelegem foarte bine că Rusia atacă nu doar Ucraina, dar și libertățile democratice fundamentale.

Cristian Pantazi: Credeți că UE va găsi mijloacele pentru a face tot ceea ce ați spus? Am văzut comportamente diferite în interiorul UE și în această seară vă întâlniți cu președintele Iohannis, dar și cu domnul Viktor Orban, premierul Ungariei, care a fost destul de reticent când a fost vorba de a ajuta efectiv Ucraina.

Charles Michel: Fundamental este ceea ce facem și care sunt deciziile noastre. Și dacă v-ați uitat la ultimii doi ani, în mod sistematic am luat decizii în unanimitate, cu sprijinul Ungariei, și uneori a fost nevoie să discutăm, a fost nevoie să încercăm să convingem. În decembrie anul trecut am decis, cu sprijinul a 27 de state membre, să deschidem negocierile de aderare cu Ucraina – ceea ce era fundamental pentru Ucraina, iar câteva săptămâni mai târziu, în ianuarie, am luat decizia de a oferi un pachet suplimentar de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina. Trebuie să ținem cont de toate sensibilitățile, trebuie să fim uniți și aceasta este sarcina mea în Consiliul European, să mă asigur că suntem uniți, pentru că atunci când suntem uniți suntem mai puternici.

Cristian Pantazi: Politicile ecologice ale UE și tranziția energetică sunt un alt subiect-cheie. Am asistat în ultimele luni la mari proteste ale fermierilor, practic în toată Europa, împotriva unor politici de mediu. Credeți că UE ar trebui să încetinească ritmul unora dintre reformele de mediu și să se adapteze mai bine la realitățile sociale și economice?

Charles Michel: În primul rând, schimbările climatice rămân o provocare fundamentală și trebuie să fim ambițioși. Dar, pe de altă parte, este foarte important să fim realiști, să fim raționali, să nu fim prea ideologici în acest domeniu. De aceea, punerea în aplicare necesită să privim cu bună credință și cu bun simț: ce putem face pentru a atinge obiectivele, pe de o parte, dar, pe de altă parte, să ținem cont de realitățile de pe teren. Iar fermierii joacă un rol foarte important în garantarea securității noastre alimentare și trebuie să le fie recunoscute eforturile.

Ei merită venituri echitabile, merită să vedem cum putem reduce birocrația. Ei sunt adesea victimele unei birocrații prea mari și de aceea Consiliul European este implicat și am decis să însărcinăm Comisia Europeană, astfel încât aceasta, împreună cu statele membre, să facă propuneri clare pentru a îmbunătăți situația agricultorilor din întreaga UE.

Cristian Pantazi: Nu doar fermierii sunt îngrijorați de ritmul schimbărilor, ci și industria, și oamenii care privesc schimbările majore din sectorul energetic. Cum vedeți această tranziție energetică?

Charles Michel: Aveți perfectă dreptate și am văzut, odată cu războiul rușilor din Ucraina, că sectorul energetic este o chestiune de securitate pentru viitorul UE. Și punctul doi – trebuie să ținem cont de punctele de plecare în întreaga UE, în diferitele state membre. Acestea nu au exact același punct de plecare. Ele au situații diferite în ceea ce privește dependențele în domeniul energiei. Și, încă o dată, trebuie să fim realiști. Trebuie să evităm tentația de a fi ideologici. Știm că politicile energetice sunt responsabilitatea națională a statelor membre, dar trebuie să înțelegem că avem nevoie de mai multă coordonare, de mai multă cooperare, astfel încât să depășim această schimbare energetică. Este, de asemenea, fundamental pentru industrie, pentru afaceri, pentru baza economiei.

Pentru că, în ciuda eforturilor pe care le-am făcut în ultimele luni, avem în continuare prețuri la energie mult mai mari în comparație cu concurenții noștri din restul lumii, în special din China și inclusiv cu prietenii noștri din Statele Unite. Și de aceea, aceasta este o prioritate de top și aceasta este o agendă strategică. De asemenea, este responsabilitatea celor 27 de lideri să decidă asupra principalelor orientări, inclusiv în domeniul bazei economice a UE și în domeniul energiei, care este un pilon foarte important pentru viitorul nostru economic.

Cristian Pantazi: Avem această discuție în plină campanie electorală. UE se pregătește pentru alegeri. Spuneți-mi, vă vedeți personal într-o altă funcție de conducere după aceste alegeri? Care este agenda dumneavoastră politică?

Charles Michel: Nu, eu am o singură agendă politică, acest lucru este foarte clar. Aceasta este de a face totul pentru a mă asigura că Consiliul European este gardianul unității Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că în săptămânile următoare, în lunile următoare, avem multe subiecte fierbinți pe agendă și trebuie să luăm decizii. Și dacă arunc o privire asupra ultimilor doi sau trei ani, am demonstrat capacitatea noastră de a lua decizii în circumstanțe dificile. Și cred că am luat prin surprindere mulți jucători din întreaga lume, inclusiv pe Vladimir Putin. Sunt sigur că nu se aștepta ca UE să reacționeze cu acest nivel de ambiție și cu acest nivel de determinare.

Acesta este baza UE și am demonstrat că, chiar dacă uneori avem opinii diferite, sensibilități diferite cu privire la subiecte sau provocări complexe, înțelegem că, atunci când suntem împreună, suntem mai puternici, suntem mai rezistenți și mai influenți.

Cristian Pantazi: Vorbind despre alegeri și funcții de conducere, credeți că președintele român Klaus Iohannis are vreo șansă pentru un post de conducere în UE, poate la Comisia Europeană sau la Consiliul European, pentru a fi urmașul dumneavoastră?

Charles Michel: Îl cunosc pe Klaus Iohannis de ani de zile. Are multă experiență. Este foarte sincer și angajat la nivel european. Dar știți că abia după alegeri, Consiliul European va trebui să ia decizii privind posturile de conducere. Voi face tot posibilul pentru a-i ajuta pe colegii mei să ia decizii în unanimitate, inclusiv pentru acest viitor instituțional al UE.

Cristian Pantazi: Președintele Iohannis a anunțat public că vrea poziția de secretar general al NATO. În același timp, am văzut că Statele Unite, Marea Britanie, Germania, statele baltice, Franța au anunțat că îl susțin pe Mark Rutte. Credeți sincer că domnul Johannes are vreo șansă pentru această poziție în NATO?

Charles Michel: Înțelegeți că nu am intenția de a vorbi în numele NATO. Sunt președintele Consiliului European și nu vreau să intervin în procesul de luare a deciziilor la nivelul NATO.

Cristian Pantazi: Să ne întoarcem la agenda UE. Cum intenționați să atenuați migrația ilegală? Acesta este un alt subiect de pe agenda strategică. Ar putea fi Frontex transformată într-o forță mai puternică pentru a opri migranții?

Charles Michel: După cum vedeți ce am făcut în ultimii ani, am consolidat cu adevărat capabilitățile Frontex. De asemenea, suntem mult mai eficienți în ceea ce privește negocierea cu țările terțe din afara UE. Înțelegem că unele țări sunt strategice pentru noi, deoarece sunt țări de origine sau de tranzit. Și dacă vă uitați la ceea ce am făcut cu Tunisia, cu Egiptul, cu Mauritania mai recent cred că avem nevoie de această abordare cuprinzătoare.

Și, în al treilea rând, există o adevărată provocare: trebuie să luptăm împotriva contrabandiștilor, a celor care abuzează de tragediile oamenilor din afara Mediteranei, de exemplu. Iar această agendă strategică reprezintă, de asemenea, decizia de a identifica instrumentele pe care intenționăm să le folosim în viitor pentru a avea o mai bună gestionare a acestei provocări migratorii. Și trebuie să spunem adevărul: nu trebuie să acceptăm ca traficanții să decidă cine are voie să vină sau nu în UE. Această responsabilitate trebuie să fie asumată și făcută de autorități, inclusiv prin intermediul canalului legal de migrație.

Cred că cea mai bună cale este să fim foarte fermi împotriva contrabandiștilor, împotriva migrației ilegale. Și, pe de altă parte, să avem niște canale legale de migrație.

Cristian Pantazi: Agenda strategică a UE se bazează în mod fundamental pe valorile și principiile fundamentale ale UE. Știți că avem în România o mare coaliție, foarte puternică politic. În ultimul an, o mulțime de organizații independente, cum ar fi Fundația Berthetsmann, unele thik-tankuri din România, sau chiar unele rapoarte ale Consiliului Europei au vorbit despre cum această coaliție erodează democrația, erodează independența justiției și controlează o mare parte din mass-media. Sunteți îngrijorat de acest lucru?

Charles Michel: Cred că această chestiune a statului de drept este fundamentală. Este temelia proiectului UE. În ultimii cinci ani, am decis să înființăm anumite instrumente în acest sens și am încredere în instituțiile noastre, în instrumentele pe care le-am pus în aplicare pentru toate cele 27 de state membre. Am decis să punem în aplicare acest mecanism de condiționare în legătură cu sprijinul financiar pentru statele membre.

Am decis, de asemenea, să instituim un raport anual privind statul de drept, astfel încât să existe o dezbatere politică, democratică și transparentă, ceea ce este posibil în toate statele membre. Nu intenționez să mă refer în mod special la o singură țară, dar acest lucru arată că înțelegem că problema valorilor, a principiilor democratice, a libertății presei este un aspect fundamental pentru viitorul acestui proiect politic.

Cristian Pantazi: Unii critici spun, totuși, că instituțiile europene închid ochii când vine vorba de România, pentru că România este fundamentală pentru UE cu ajutorul acordat Ucrainei. Sunt instituțiile UE oarbe când vine vorba de statul de drept în România?

Charles Michel: Nu aceasta este impresia mea, pentru că tocmai am spus că evaluăm toate cele 27 de state membre. Și în cele 27 de state membre există dezbateri cu privire la ce putem face pentru a îmbunătăți statul de drept. Facem un efort constant pentru a ne asigura că respectăm principiile fundamentale, care sunt cele mai bune garanții pentru o democrație adevărată.

Cristian Pantazi: Rusia e un subiect esențial. Știm că există sugestii de extindere a jurisdicției Parchetului European pentru încălcarea sancțiunilor UE. Care este poziția dumneavoastră în această privință?

Charles Michel: Cred că această instituție este extrem de importantă, pentru că atunci când am decis să punem în funcțiune această nouă instituție a fost încă un pas pentru mai multe garanții în domeniul statului de drept.

Va exista o dezbatere cu statele membre. Statele membre vor trebui să ia decizii în acest domeniu. Dar susțin tot ceea ce merge în direcția unui sprijin mai mare pentru statul de drept.

Am pus în aplicare acest regim de sancțiuni împotriva Rusiei. Este foarte important să ne asigurăm că acesta este respectat. Și de aceea, toate instrumentele posibile, prin intermediul acestuia, procurorul general, de exemplu, sau acționând pentru a încerca să evităm eludarea sancțiunilor, asta trebuie să facem. Și este foarte important să încercăm să reducem posibilitățile Rusiei de a alimenta acest război împotriva Ucrainei.

Cristian Pantazi: Investigația condusă de EPPO privind așa-numitul Pfizer-Gate, achiziția de vaccinuri anti-covid în interiorul UE. Cum vedeți acest subiect?

Charles Michel: Această investigație arată că nimeni nu este mai presus de reguli și de lege. Transparența și statul de drept sunt fundamentele acestui proiect european. Și înțelegeți că nu intenționez să comentez nicio anchetă independentă, în curs de desfășurare.

Vă mulțumesc