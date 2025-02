VIDEO Imagini virale cu Serena Williams, invitatul surpriză din pauza de la Super Bowl

Legendă a tenisului, americanca Serena Williams a apărut pe scenă în timpul spectacolului din pauza Super Bowl-ului susţinut de Kendrick Lamar, dansând pe cea mai aşteptată piesă a serii, „Not Like Us”, transmite News.ro.

În timp ce capul de afiş al spectacolului din pauza Super Bowl era cunoscut de mult timp, una dintre emoţiile serii a fost să aflăm ce invitaţi surpriză va avea Kendrick Lamar pe scena din New Orleans.

Spectacolul de la pauză a beneficiat de o apariţie a actorului Samuel L. Jackson, în rolul Unchiului Sam, pentru a introduce al doilea tablou al spectacolului. Pe scenă, Lamar a interpretat mai multe fragmente de pe ultimul său album, GNX, lansat în 2024, şi lui i s-a alăturat cântăreaţa SZA pentru piesa „Luther”.

Deşi acest duet era aşteptat, adevăratul invitat surpriză la concertul de la pauză a fost Serena Williams. Ea a urcat pe scenă pentru a dansa pe melodia pe care întregul public o aştepta: „Not Like Us”.

Echipa Philadelphia Eagles a câştigat pentru a doua oară Super Bowl în stil mare, duminică (40-22), refuzându-le rivalilor de la Kansas City Chiefs un al treilea titlu istoric consecutiv, sub privirile preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.

