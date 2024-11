VIDEO Imagini virale cu Iga Swiatek: Fosta lideră WTA nu a știut regulile de departajare la Turneul Campioanelor

Un videoclip în care jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek arată că nu cunoştea regulile de calificare în semifinalele Turneului Campioanelor de la Riad a devenit viral pe reţelele de socializare, într-o măsură mai mare decât propria ei eliminare din turneu, scrie EFE.

Swiatek a învins-o uşor pe rusoaica Daria Kasatkina cu 6-1, 6-0, joi, în ultima zi a fazei grupelor. Când a intrat pe teren, poloneza (numărul 2 WTA) era convinsă că pentru a avansa în semifinale trebuie să o învingă pe Kasatkina şi avea nevoie de o victorie a americancei Coco Gauff (calificată deja) contra cehoaicei Barbora Krejcikova.

Dar, în dimineaţa precedentă, WTA a corectat diferitele combinaţii care erau posibile pentru calificarea în semifinale. Cheia a fost statutul de înlocuitoare al rusoaicei Daria Kasatkina, care i-a luat locul americancei Jessica Pegula, accidentată după partida pierdută cu Krejcikova.

Acel statut de înlocuitoare a însemnat că rezultatul meciului lui Swiatek cu Kasatkina nu era luat în considerare pentru a face departajarea. Aşadar, în meciul dintre poloneză şi rusoaică nu conta cine câştigă sau pierde, Swiatek depindea doar de Gauff. Victoria americancei îi asigura accesul în semifinale.

Swiatek a aflat despre acest lucru la conferinţa de presă de după meciul ei, când un jurnalist a întrebat-o cum s-a simţit într-un meci despre care ştia că este lipsit de importanţă.

„Vrei să spui că nu a contat?”, a întrebat Swiatek, care s-a uitat uluită în sala de conferinţe şi a întrebat: „De ce?”

A fost lămurită apoi despre regulile de departajare şi că nu conta rezultatul ei cu Kasatkina.

Jucătoarea poloneză a ridicat din umeri, a înclinat capul dezamăgită şi după câteva secunde a murmurat: „Oh… mulţumesc. Sincer, nu cred că contează.

Am intrat pe teren să câştig fiecare meci, aşa că… nu m-am gândit la asta. Nu ştiam că e aşa. Sunt suficient de profesionistă pentru a da întotdeauna 100%, indiferent de ce este în joc”.

Krejcikova (13 WTA) a învins-o însă pe Gauff (3 WTA) şi va juca în semifinale cu chinezoaica Qinwen Zheng (7 WTA), timp ce americanca o va înfrunta pe belarusa Aryna Sabalenka (1 WTA), relatează Agerpres.

Iga Swiatek only realised after her win that the result had no bearing on her qualifying through to the next round of the WTA Finals 😅#BBCTennis pic.twitter.com/oWUAXYiYkt

— BBC Sport (@BBCSport) November 8, 2024