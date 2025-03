VIDEO Forțele de Operații Speciale ale Ucrainei au distrus patru elicoptere militare rusești în Belgorod, după un atac cu rachete Himars

Forțele de Operații Speciale ale Ucrainei (SSO) susțin că au distrus patru elicoptere militare rusești în regiunea Belgorod, la granița cu Rusia, folosind rachete Himars de fabricație americană cu muniție cu dispersie, transmite The Guardian.

SSO a declarat, într-o postare pe X, că două elicoptere de atac Ka-52 și două elicoptere de transport Mi-8 erau poziționate într-o „poziție ascunsă” utilizată pentru „redistribuire rapidă sau atacuri împotriva Ucrainei”.

Regiunea Belgorod a fost adesea vizată de forțele ucrainene de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, în urmă cu trei ani.

SOF, along with the military intelligence and Rocket Forces and Artillery, struck and destroyed 4 russian helicopters – two Kamov Ka-52 and two Mil Mi-8 – behind enemy lines at russia’s hidden position for rapid redeployment or attacks against Ukraine. pic.twitter.com/57swOQxZnc

— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) March 24, 2025