VIDEO ”Flotila către Gaza nu a avut provizii umanitare”, susține Ministerul israelian de Externe / ”A fost vorba despre titluri de știri și urmăritori pe rețelele de socializare”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

„Nu a fost niciodată vorba despre aducerea de ajutoare în Gaza. A fost vorba despre titluri de știri și urmăritori pe rețelele de socializare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Israeliene, Dean Elsdunne, într-un video publicat pe rețelele de socializare.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Niciuna dintre cele 40 de ambarcațiuni care participau la Flotila Globală Sumud, pe care Israelul a interceptat-o de Yom Kippur, nu transporta ajutor umanitar, potrivit Ministerului Afacerilor Externe israelian, citat de Jerusalem Post.

Ministerul a difuzat și un videoclip al Poliției Israeliene, în care purtătorul de cuvânt Dean Elsdunne arată interiorul gol al uneia dintre cele mai mari nave ale flotilei.

Purtătorul de cuvânt subliniază că lipsa completă de ajutoare explică de ce organizatorii au refuzat ofertele Israelului și ale mai multor țări de a preda ajutoarele și de a evita intrarea într-o zonă de război activă și încălcarea legii.

„Nu a fost niciodată vorba despre aducerea de ajutoare în Gaza. A fost vorba despre titluri de știri și urmăritori pe rețelele de socializare”, spune Elsdunne în videoclip.

WHERE IS THE AID?? Just another free clout cruise using Hamas oppressed Gazans for their own benefit and distracting from the peace deal on the table. – Lieutenant Dean Elsdunne, International Spokesperson, Israel Police pic.twitter.com/nUZM7X1QPX — Jewish Breaking News (@JBreakingNews) October 2, 2025

O altă flotilă se îndreaptă spre Gaza

Separat, o altă flotilă se îndreaptă acum către Fâșia Gaza, conform postărilor de pe rețelele sociale ale Flotilei Sumud.

Coaliția Flotilei Libertății a confirmat că o ambarcațiune numită „Conscience” (Conștiința) a plecat din Italia miercuri, transportând aproximativ 100 de persoane care se autodescriu ca fiind activiști. Grupul susține că mulți dintre pasageri sunt, de asemenea, „lucrători sanitari și jurnaliști”.

Alte opt ambarcațiuni au plecat din Italia în urmă cu aproape o săptămână, iar conform urmăririi în direct pe internet, cele nouă nave se află în prezent în apropiere de Creta.

În același timp, conturile X ale Flotilei Sumud raportează că o a doua flotilă de 45 de ambarcațiuni a părăsit portul Arsuz din Turcia către Gaza, găzduind un videoclip care să susțină acest lucru. Cu toate acestea, nu a fost încă confirmat oficial dacă ambarcațiunile prezentate se îndreaptă într-adevăr spre Gaza.