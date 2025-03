VIDEO Fiul legendarilor Andre Agassi și Steffi Graf a debutat în echipa de baseball a Germaniei

Jaden Agassi, fiul celebrilor Andre Agassi și Steffi Graf, a debutat în calificările World Baseball Classic alături de naționala Germaniei.

Germania a cedat, scor 9-7, împotriva Braziliei, iar evoluția lui Jaden nu a fost neapărat una reușită.

Meciul a fost urmărit din tribune și de legendarii părinți ai lui Jaden, Andre Agassi și Steffi Graf. Jaden a intrat în joc în repriza a patra.

În vârstă de 23 de ani, Jaden Agassi a crescut în Las Vegas, dar are dublă cetățenie: americană și germană, ceea ce i-a permis să poată reprezenta Germania.

În timp ce părinții săi au avut o carieră de succes în tenisul de câmp (Graf – 22 de titluri de Grand Slam, iar Andre alte 8), Jaden speră să ducă sus numele Agassi în baseball.

