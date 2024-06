VIDEO Filmul de animație „Inside Out 2” a generat venituri de 100 de milioane de dolari în al doilea weekend de la debut în cinematografele din Statele Unite/ „Bad Boys: Ride or Die” a rămas pe locul al doilea

Filmul Pixar „Inside Out 2” a dominat din nou box office-ul nord-american, înregistrând o cifră senzaţională de 100 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare. Vânzările de bilete au scăzut cu doar 35% faţă de puternicul debut de 154 de milioane de dolari, potrivit Variety, transmite News.ro.

„Inside Out 2” a câştigat mai mult în al doilea weekend decât a câştigat predecesorul film, „Inside Out” din 2015, în weekendul său de deschidere de 90 de milioane de dolari. Singurele filme cu un al doilea weekend mai mare au fost „Star Wars: The Force Awakens” (149 de milioane de dolari), „Avengers: Endgame” (147 milioane de dolari) şi „Infinity War” (114 milioane de dolari), „Black Panther” (111 milioane de dolari), „Jurassic World” ($106 milioane) şi „The Avengers” (103 milioane de dolari). În acest ritm, „Inside Out 2” se îndreaptă şi el spre pragul de 1 miliard de dolari.

Până în prezent, continuarea Disney şi Pixar a avut încasări de 355 de milioane de dolari în America de Nord şi 724 de milioane de dolari la nivel mondial. După opt zile în cinematografe, „Inside Out 2” a depăşit „Dune: Part II” – care a generat 282 de milioane de dolari pe piaţa internă şi 711 milioane de dolari la nivel mondial – devenind filmul cu cele mai mari încasări ale anului.

Filmul Sony „Bad Boys: Ride or Die” a rămas pe locul al doilea, cu impresionanta sumă de 19 milioane de dolari obţinută în 3.781 de locaţii, în cel de-al treilea weekend de la lansare. Cea de-a patra parte a seriei de comedii poliţiste, cu Will Smith şi Martin Lawrence în rolurile principale, a avut încasări de 147 de milioane de dolari în America de Nord şi 289 de milioane de dolari la nivel mondial.

„The Bikeriders”, regizat de Jeff Nichols şi cu Austin Butler, Jodie Comer şi Tom Hardy în rolurile principale, s-a descurcat cel mai bine dintre noile lansări. A debutat pe locul al treilea cu 10 milioane de dolari din 2.642 de săli. Este un start decent pentru o dramă artistică despre un club de motociclişti din Midwest, cu excepţia faptului că „The Bikeriders” are un buget de producţie relativ considerabil, de 35 de milioane de dolari.

„Kingdom of the Planet of the Apes” de Disney şi 20th Century a urcat pe locul patru, cu 3,6 milioane de dolari din 2.410 săli, în al şaptelea weekend de proiecţie. Cel de-al patrulea capitol al francizei reboot „Apes” a câştigat 164 de milioane de dolari pe piaţa internă.

Animaţia Sony „The Garfield Movie” a completat top cinci cu 3,6 milioane de dolari din 3.013 săli de cinema. După cinci weekenduri pe marele ecran, aventura animată a generat 85 de milioane de dolari în America de Nord şi 230 de milioane de dolari în întreaga lume. Producţia filmului a costat doar 60 de milioane de dolari, deci este un câştig solid pentru Sony şi Alcon Entertainment.

Un alt debut, thrillerul tulburător „The Exorcism” al lui Russell Crowe, a debutat pe locul al şaptelea, cu o sumă dezamăgitoare de 2,43 milioane de dolari în 2.240 de săli de cinema.