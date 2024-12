VIDEO Faza zilei: S-a întors „violonistul” Novak Djokovic

Novak Djokovic a revenit cu o victorie în circuitul ATP, iar după calificarea în optimile turneului de la Brisbane a sărbătorit succesul în stilul „violonistului”.

Djokovic a avut nevoie de o oră și 16 minute pentru a trece, scor 6-3, 6-3, de australianul Rinky Hijikata, iar în optimi va da peste Gael Monfils.

Victoria cu Rinky a fost cea de-a 1125-a a carierei marelui campion din Serbia.

Fericit după victoria de marți, Novak Djokovic i-a delectat pe fanii de la Brisbane cu bucuria „violonistului”.

Gestul a fost făcut pentru fetița lui, Tara, care s-a aflat în tribună la partida contra lui Hijikata.

Novak Djokovic playing the violin for his daughter who is in attendance. ❤️ pic.twitter.com/LT6WjIL358

— Danny 🐊 (@DjokovicFan_) December 31, 2024