Rusia a reușit să distrugă primul sistem lansator de rachete M142 HIMARS în Ucraina, transmite publicația Forbes.

O dronă rusească a filmat momentul când vehiculul a fost scos din uz în apropierea unei păduri din Nykanorivka, în estul Ucrainei, la o distanță de aproximativ 25 de km de linia frontului.

Nu avem informații concrete despre arma folosită pentru distrugerea vehiculului. Jurnalistul David Axe, de la Forbes, spune că este posibil să fie vorba de o rachetă balistică 9K720 Iskander, care a căzut în apropierea lansatorului și a provocat explozia rachetelor de 227 de mm ale acestuia. Nu se știe nici ce s-a întâmplat cu echipajul, care este format din trei persoane.

The first footage of the confirmed destruction of a US-supplied M142 HIMARS launcher in service of the Armed Forces of Ukraine by the Russian military.

The launcher was parked on the edge of a field and was targeted with what appeared to be a single Islander missile, which… pic.twitter.com/c6IKMD2KQG

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) March 5, 2024