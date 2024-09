VIDEO „Dronele dragon” ale Ucrainei, noua armă de fabricaţie proprie, aruncă metal topit asupra pozițiilor rusești

Armata lui Volodimir Zelenski a confirmat săptămâna aceasta că a folosit „drone dragon” împotriva Rusiei, noua armă de fabricaţie proprie. Videoclipuri au arătat aparatele în acţiune în mai multe regiuni. Arma îşi datorează numele flăcărilor pe care le împrăştie pe câmpul de luptă, pentru că această dronă „scuipă” termit, un amestec de pulbere de aluminiu cu oxid al unui metal, care, practic, „varsă foc”. Lichidul poate ajunge până la 2.000°C, relatează TF1 Info, citată de News.ro.

Miercuri, 4 septembrie, forţele armate ucrainene au susţinut că au desfăşurat „drone dragon” împotriva Rusiei în regiunea Harkov. În imagini, un vehicul zburător care survolează o pădure toarnă un lichid incandescent la câteva zeci de metri de poziţiile ruseşti.

🔥 NEW TECHNOLOGY: Ukrainian „Dragon’s Breath” drone lights up the treeline that Russian fascists use for cover. pic.twitter.com/wh5c0eP2Ad

— Igor Sushko (@igorsushko) September 2, 2024