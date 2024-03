VIDEO Doi cai evadați din grajdurile poliției au galopat pe cea mai lungă autostradă din Statele Unite

Șoferii din Cleveland, Ohio, au fost întâmpinați sâmbătă de doi cai care alergau liberi pe Interstate 90, cea mai lungă autostradă din Statele Unite. Cei doi cai au încetinit temporar traficul în weekend, după ce au scăpat din grajdurile poliției din Cleveland și au ajuns pe autostradă, transmite The Guardian.

Videoclipurile de supraveghere postate online de către departamentul de transport din Ohio arată cum cei doi cai se strecoară printre mașinile aflate în trafic pe contrasens. Caii, care erau urmăriți de o mașină de poliție cu lumini intermitente, s-au îndreptat apoi spre o zonă cu iarbă înainte de a dispărea din peisaj.

Some real horsepower on I-90 in downtown Cleveland today. Any injuries? Neigh. pic.twitter.com/jVPAe87IAf

— Ohio Dept of Transportation (@ODOT_Statewide) March 2, 2024