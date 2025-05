VIDEO Cum e controlat mare parte din conținutul Facebook în prag de alegeri prezidențiale de patru supra-rețele cu milioane de vizualizări zilnic. Dacă ai văzut o postare nostalgică pe Facebook, e posibil să fii ținta unei supra-rețele

Patru supra-rețele, formate din rețele cu sute de conturi, controlează o parte semnificativă din conținutul postat zilnic pe Facebook în limba română, arată un studiu realizat de Bogdan Stăncescu, arhitect și dezvoltator software și inițiatorul versiunii Wikipedia în limba română. ”Lecția din iarna anului 2024 a arătat că oricine controlează rețelele controlează țara; acum putem vedea cu toții cheile împărăției”. El a explicat pentru G4Media că a făcut cercetarea ”pentru ca CNA și restul instituțiilor să nu mai poată spună că nu au date”. Cum e construită o astfel de supra-rețea? ”Oamenii din spatele lor merg pe cel mai mic numitor comun: horoscop, mondenități. Gunoi. După ce ai capturat publicul cu acest conținut, poți injecta mesajele pe care ți le dorești printre aceste gunoaie”, a spus Bogdan Stănescu.

Cercetarea, publicată pe site-ul Cheile.ro, a identificat patru supra-rețele active pe Facebook. Iată lista lor, iar ma jos găsiți detalii despre rețelele care le formează:

Suprarețeaua «Iisus , tine la tine .» (2 rețele)

Suprarețeaua «Teodora» (2 rețele)

Suprarețeaua «Regretele unei femei» (4 rețele)

Suprarețeaua «Partidul Patriot» (2 rețele)

Fenomenul paginilor de Facebook-fantomă care au sute de mii de aprecieri este unul popular în România, unde victimele principale sunt persoanele în vârstă. Paginile de acest gen sunt au în principal un public de utilizatori seniori, care se abonează de fel pentru postările cu rețete culinare, felicitări de sărbători, diferite rugăciuni sau postări de divertisment.

Aceste rețele care dețin un bazin mare de urmăritori tind să posteze în majoritatea anului postări obișnuite, care nu vorbesc despre politică sau orice fel de știri, lucru care le aduce mulți urmăritori înafara perioadei electorale. Conform unui reporter ISE/G4Media care a analizat conținutul unor pagini din această rețea, în apropierea campaniei electorale, multe dintre aceste conturi se transformă brusc în pagini de propagandă politică cu o rată mare succes datorită influenței crescute.

Din observația reporterului vedem cum utilizatorii Faebook abonați la postări de rețete/nostalgie/divertisment încep să preia și discursurile politice ale acestor rețele si suprafețe. Un exemplu este o utilizatoare în vârstă din Constanta, găsită în lista de prieteni a reporterului, care în ultimele trei zile a dat share la peste 20+ postări care fac propagandă anti-Nicușor Dan. De menționat este faptul că până la alegerile din 4 mai 2025, persoana distribuia pe pagina sa exclusiv rețete culinare.

Postările distribuite de seniorul exemplificat prezintă în mare parte narativele cunoscute și folosite în rândul susținătorilor candidatului de extremă dreapta, George Simion. Unele dintre ele vorbesc despre cum Nicușor Dan ar avea autism sau că este inacceptabil faptul că nu este căsătorit cu femeia cu care are și doi copii.

Declarații Bogdan Stăncescu:

Cum ajungi să construiești o astfel de rețea de influență? Apelând la ce doresc oamenii să vadă. Merg pe cel mai mic numitor comun: horoscop, mondenități. Gunoi în principal. După ce ai capturat publicul, poți injecta mesajele pe care ți le dorești printre aceste gunoaie.

Teoria mea este că interesul acestor oameni sunt banii. Îi plătești în funcție de interesul tău. E mercenariat pe bani.

Cum aflăm cine controlează aceste rețele? Un cercetător acreditat de Facebook, indiferent de acreditări, aproape sigur nu ar obține acces de la Meta la date care să permită identificarea. Despre autorități nu știu.

Am raportat la Meta tot. Meta nu a făcut aproape nimic. Pentru turul 2 am altă abordare. Am început un proiect de antidezinformare în ideea de a încerca, prin monitorizarea acestor rețele, să identificăm live dezinformările și să contracarăm live aceste fake-uri.

Lecția din iarna anului 2024 a arătat că oricine controlează rețelele controlează țara; acum putem vedea cu toții cheile împărăției. Am vrut să fac ceva în interes public după alegeri. Sunt inițiatorul proiectului Wikipedia în limba română în urmă cu circa 20 de ani. Câțiva ani mai târziu am luat legătura cu biblioteca Congresului SUA și i-am convins să elimine limba moldovenească din standardele ISO.

Am pornit o muncă de detectiv de la o serie de observații personale. Anterior, am făcut investigații prelabile care m-au dus în contact cu două persoane din zona academică, Paris și Londra. Am contribuit la o serie de rapoarte trimise la Comisia Europeană, o etapă încheiată în aprilie. Apoi am avut dorința să vin în întâmpinarea autorităților pentru că am constatat acest răspuns fragmentat la problema de pe social media, răspuns fragmentat care a fost confirmat și de misiunea OSCE.

Eu sunt un cetățean care face asta din dorința de a-și proteja țara. Nu vreau să plec din țară. Nu am acces la datele autorităților. Am fost la un panel cu Mircea Toma de la CNA în care s-a plâns că nu au acces la date. Și am spus că pot ajuta.

Am vrut să văd cât de ample sunt aceste rețele pe Facebook și în ce măsură comportamentul este coordonat. Am văzut cum funcționează aceste rețele coordonat, este șocant. De exemplu, o postare falsă despre Nicușor Dan care ar fi luat nota 3 la o materi a fost postată în decurs de 4 minute de 18 conturi dintr-una din acele rețele. Nu poate fi o răspândire organică.

Am colectat în total cam 2,5 milioane de postări, am descărcat datele aferente postărilor, și le-am procesat pe computerul meu ca să văd gradul de similaritate al postărilor. Nu mi-am asumat rolul de arbitru al adevărului pentru că sunt doar expert tehnic. Am vrut să fac acest raport pentru ca CNA sau instituțiile să nu mai poată spună că nu au date. Repet: eu nu judec, e rolul jurnaliștilor și al instituțiilor și al Meta.

Similaritatea dintre conturi e autentică. Gruparea în rețele și suprarețele e discutabilă pentru că nu există un standard unanim acceptat. Am creat eu un standard pe bază de bun-simț și de trial and error, dar datele strânse de mine arată că există acțiune coordonată.

Cele mai importante detalii din raportul realizat de Bogdan Stăncescu:

Sursa primară a datelor a fost lista conturilor de dezinformare compilată de grupul de Facebook AI de noi (circa 3.000 înregistrări); după analize heuristice ale rețelelor am extins lista la peste 35.000 de conturi monitorizate.

În perioada 23 martie-27 aprilie 2025 am descărcat și analizat circa două milioane de postări publice și peste 4,5 milioane de fișiere atașate postărilor (imagini, video-uri și reels), un total de circa 1 TB de date descărcate și analizate. Am extras amprente unice ale fiecărei postări, în așa fel încât să putem identifica postări identice de pe mai multe conturi chiar și în pofida încercărilor de disimulare a clonelor (e.g. mai multe conturi postează aceeași imagine sau același video, fără share).

A rezultat lista de peste 750 de conturi de mai jos care par să aibă capacitatea de a genera o influență considerabilă asupra opiniei publice din România. Judecând după similaritatea postărilor, acestea par să facă parte din niște rețele coordonate, ele însele mai mult sau mai puțin conectate între ele; conturile de mai jos au în total peste 160 de milioane de like-uri, urmăritori și prieteni (conturile însele, nu postările lor).

Rețea: colecție de conturi care diseminează conținut similar

Suprarețea: colecție de rețele care diseminează conținut similar

Numele rețelei este dat de cel mai reprezentativ cont din rețea

Suprarețeaua «Iisus , tine la tine .» (2 rețele)

760.000 urmăritori, 14.263.000 like-uri

Rețeaua «Iisus , tine la tine .» (42 conturi)

565.000 urmăritori, 10.504.000 like-uri

Conturi active: 42

Rețeaua «DRAGOSTEA MEA» (13 conturi)

195.000 urmăritori, 3.759.000 like-uri

Conturi active: 13

Rețeaua «Noi doi» (65 conturi)

132.005 urmăritori, 5.521.300 like-uri

Conturi active: 65

Suprarețeaua «Teodora» (2 rețele)

712.000 urmăritori, 5.101.000 like-uri

Rețeaua «Teodora» (8 conturi)

791.000 urmăritori, 2.189.000 like-uri

Conturi active: 8

Rețeaua «ViralNews.ro» (11 conturi)

921.000 urmăritori, 2.912.000 like-uri

Conturi active: 11

Rețeaua «România Ortodoxa» (13 conturi)

864.500 like-uri, 3.849.700 urmăritori

Conturi active: 13

Rețeaua «Reverie» (12 conturi)

758.000 urmăritori, 2.923.134 like-uri

Conturi active: 12

Rețeaua «Cancan.ro» (6 conturi)

323.000 urmăritori, 2.034.000 like-uri

Conturi active: 6

Suprarețeaua «Regretele unei femei» (4 rețele)

599.474 urmăritori, 1.814.942 like-uri, 3.813 prieteni

Rețeaua «Regretele unei femei» (36 conturi)

532.749 urmăritori, 1.787.063 like-uri, 3.813 prieteni

Conturi active: 30

Conturi inactive: 6

Rețeaua «Patrioții Județul Arad» (56 conturi)

254 urmăritori, 27.879 like-uri

Conturi inactive: 56

Rețeaua «Partidul DAC Mureș» (15 conturi)

767 urmăritori

Conturi inactive: 15

Rețeaua «Alianța pentru Suveranitate Bistrița-Năsăud» (7 conturi)

704 urmăritori

Conturi inactive: 7

Rețeaua «Iubesc Animalele» (6 conturi)

691.000 urmăritori, 1.568.000 like-uri

Conturi active: 6

Rețeaua «Din România» (14 conturi)

118.000 urmăritori, 1.330.000 like-uri

Conturi active: 14

Rețeaua «Călător prin România» (5 conturi)

769.000 urmăritori, 1.555.000 like-uri

Conturi active: 5

Rețeaua «nuepanica.net» (6 conturi)

054.000 urmăritori, 1.210.000 like-uri

Conturi active: 6

Rețeaua «Satele din România» (9 conturi)

647.000 urmăritori, 1.414.000 like-uri

Conturi active: 9

Rețeaua «Sarbatori alaturi de tine» (12 conturi)

720.000 urmăritori, 223.000 like-uri

Conturi active: 12

Rețeaua «Zodii Romania» (10 conturi)

591.000 urmăritori, 1.346.000 like-uri

Conturi active: 10

Rețeaua «Pasi prin viata» (9 conturi)

743.000 urmăritori, 1.051.000 like-uri

Conturi active: 9

Rețeaua «Uită-mă.» (5 conturi)

526.000 urmăritori, 1.266.000 like-uri

Conturi inactive: 5

Rețeaua «Gândire prăfuită» (9 conturi)

796.000 urmăritori, 927.000 like-uri

Conturi active: 9

Rețeaua «Poliția Română» (19 conturi)

676.000 urmăritori, 44.800 like-uri

Conturi active: 19

Rețeaua «România FM» (7 conturi)

840.000 urmăritori, 858.000 like-uri

Conturi active: 7

Rețeaua «Bancuri noi» (5 conturi)

359.000 urmăritori, 1.209.000 like-uri

Conturi active: 5

Rețeaua «*** IuBirEa InVinGe tOt ***» (9 conturi)

331.000 urmăritori, 1.137.000 like-uri

Conturi active: 9

Rețeaua «Te seaca iubirea» (15 conturi)

321.000 urmăritori, 916.000 like-uri

Conturi active: 15

Rețeaua «Obiceiuri Românești» (5 conturi)

179.000 urmăritori, 755.000 like-uri

Conturi active: 5

Rețeaua «Lacrimi si Necazuri» (18 conturi)

120.500 urmăritori, 764.723 like-uri

Conturi active: 18

Rețeaua «Lumea Camioanelor» (5 conturi)

116.000 urmăritori, 737.000 like-uri

Conturi active: 5

Rețeaua «România, țara mea frumoasă» (9 conturi)

543.000 urmăritori, 198.400 like-uri

Conturi active: 9

Rețeaua «Rions un peu» (10 conturi)

000 urmăritori, 714.000 like-uri

Conturi active: 10

Rețeaua «Broscuta Vesela» (5 conturi)

000 urmăritori, 696.000 like-uri

Conturi active: 5

Rețeaua «Seful Bula» (6 conturi)

000 urmăritori, 530.438 like-uri

Conturi active: 6

Rețeaua «Romania Time» (7 conturi)

500 urmăritori, 603.200 like-uri

Conturi active: 7

Rețeaua «Legal Badger» (5 conturi)

000 urmăritori, 692.000 like-uri

Conturi active: 5

Rețeaua «Partidul S.O.S România – Filiala Argeș» (32 conturi)

114.300 urmăritori, 190.000 like-uri

Conturi active: 32

Rețeaua «Alături de Părintele Necula» (5 conturi)

000 urmăritori, 301.000 like-uri

Conturi active: 5

Rețeaua «Avram Florea» (6 conturi)

000 urmăritori, 553.000 like-uri

Conturi active: 6

Rețeaua «Trairi si sentimente» (12 conturi)

030.000 urmăritori, 157.000 like-uri

Conturi active: 12

Rețeaua «Babuta cea Amuzanta» (6 conturi)

069.000 urmăritori, 79.000 like-uri

Conturi active: 6

Rețeaua «Vise Romanesti» (5 conturi)

000 urmăritori, 512.000 like-uri

Conturi active: 5

Rețeaua «România solidară» (5 conturi)

000 urmăritori, 382.000 like-uri

Conturi active: 5

Rețeaua «Buna, ce mai faci?» (5 conturi)

300 urmăritori, 43.200 like-uri

Conturi active: 5

Rețeaua «Stirile Fx Net» (5 conturi)

000 urmăritori, 113.000 like-uri

Conturi active: 5

Rețeaua «Misterele Istoriei» (5 conturi)

000 urmăritori, 15.600 like-uri

Conturi active: 5

Rețeaua «Suflet De Roman» (5 conturi)

000 urmăritori, 42.400 like-uri

Conturi active: 5

Rețeaua «Gabriel Dimofte» (7 conturi)

794 urmăritori, 56.900 like-uri, 8.200 prieteni

Conturi active: 7

Rețeaua «Horse world» (5 conturi)

000 urmăritori, 50.000 like-uri

Conturi active: 5

Rețeaua «România Civică TV – ROC TV» (12 conturi)

302 urmăritori, 49.291 like-uri

Conturi active: 12

Suprarețeaua «Partidul Patriot» (2 rețele)

501 urmăritori, 39.219 like-uri

Rețeaua «Partidul Patriot» (83 conturi)

456 urmăritori, 34.823 like-uri

Conturi active: 40

Conturi inactive: 43

Rețeaua «Liga Romanilor de Pretutindeni» (6 conturi)

045 urmăritori, 4.396 like-uri

Conturi active: 1

Conturi inactive: 5

Rețeaua «PGG» (5 conturi)

200 urmăritori, 34.700 like-uri

Conturi active: 5

Rețeaua «Alianța pentru Unirea Românilor Estul Angliei» (12 conturi)

968 urmăritori, 10.600 prieteni, 9.700 like-uri

Conturi active: 12

Rețeaua «Galati – Partidul Neamul Romanesc» (7 conturi)

600 urmăritori

Conturi active: 1

Conturi inactive: 6

Rețeaua «Alternativa Dreapta Timisesti» (11 conturi)

673 urmăritori

Conturi inactive: 11

Rețeaua «Alternativa Dreaptă Sibiu» (7 conturi)

565 urmăritori

Conturi inactive: 7

Rețeaua «Tineretul Aliantei Liberalilor si Democratilor – TLDE Dambovita» (6 conturi)

756 urmăritori

Conturi inactive: 6

Rețeaua «PLR Banu Manta-Ion Mihalache» (5 conturi)

259 like-uri, 1.239 urmăritori

Conturi inactive: 5