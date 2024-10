VIDEO Ca în vremurile bune: Lovitură spectaculoasă a lui Rafael Nadal împotriva marelui rival Novak Djokovic

Rafael Nadal a fost învins de Novak Djokovic în cadrul unui meci demonstrativ care a avut loc la Riad, în ceea ce a reprezentat „ultimul dans” al unei rivalități formidabile. Cu toate că este departe de nivelul său optim, ibericul a reușit contra sârbului o lovitură spectaculoasă (ca în vremurile bune) care a ridicat publicul în picioare și care i-a adus aplauze chiar și din partea marelui său rival.

De o oră și 31 de minute a avut nevoie Nole pentru a trece de Rafa, scor 6-2, 7-6(5), la capătul unui meci încărcat de multă emoție.

Mai jos poți vedea lovitura marcă înregistrată reușită de Rafael Nadal contra lui Novak Djokovic

NO WAY RAFA 🤯@RafaelNadal doing what he does best with a RIDICULOUS forehand 🙌#SixKingsSlam pic.twitter.com/9gMGQAAj5d

— Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2024