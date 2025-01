VIDEO Atletul suedez Andreas Almgren a stabilit un nou record european în proba de 10 kilometri

Andreas Almgren a stabilit duminică un nou record european în proba de 10 kilometri, atletul suedez parcurgând distanța în 26 de minute și 53 de secunde.

Evenimentul a avut loc în cadrul unei curse care s-a desfășurat la Valencia, iar Almgren (29 de ani) a devenit primul european care a alergat distanța sub 27 de minute.

„Am avut o senzaţie bună la antrenament, aşa că am ştiut că sunt într-o formă bună”, a declarat Andreas Almgren după succesul de duminică.

Suedezul a fost urmat de elveţianul Dominic Lobalu (26’54”) şi de kenyanul Vincent Langat (26’55”).

Precedentul record fusese stabilit de francezul Etienne Daguinos (27’04”) în urmă cu mai puțin de două luni, în data de 16 noiembrie 2024, în cadrul unei curse care a avut loc la Lille.

