VIDEO Alex Ovechkin, tot mai aproape de a doborî recordul de goluri marcate în sezonul regulat din NHL al legendarului Wayne Gretzky

Alex Ovechkin a marcat al 886-lea său gol în sezonul regulat al NHL, duminică, în victoria cu 4-2 a echipei Washington Capitals în faţa formaţiei Seattle Kragen, transmite News.ro.

Alex Ovechkin, atacantul rus al lui Caps, a contribuit la succesul echipei sale marcând în poarta goală cu un minut şi treizeci de secunde înainte de final.

Starul din Washington a marcat cel de-al 886-lea gol din cariera sa în sezonul regulat al NHL (campionatul Nord-American de hochei pe gheață).

Numărătoarea inversă continuă pentru Ovechkin şi vânătoarea sa pentru recordul lui Wayne Gretzky.

Gretzky, cel mai bun jucător din toate timpurile, este deţinătorul recordului de goluri în sezonul regulat al NHL din 1999 (cu 894 de goluri marcate în cei 20 de ani de carieră).

