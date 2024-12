VIDEO Alex Albon deține recordul de viteză în sezonul 2024 al Formulei 1

Alex Albon a stabilit recordul de viteză pentru sezonul 2024 al Formulei 1, după cum informează actuala sa echipă, Williams, pe site-ul său oficial. În vârstă de 28 de ani, Alexander a atins 369 de km/h la circuitul de la Las Vegas. Reamintim că Max Verstappen a cucerit titlul mondial (al patrulea consecutiv), iar McLaren s-a impus la constructori în stagiunea recent încheiată.

Conform sursei citate, Albon a beneficiat din plin de sistemul DRS de care a profitat pe întreaga linie dreaptă de 1,92 kilometri.

229 miles per hour on the streets of Las Vegas 🤯#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/4l7gOYn48Q

— Formula 1 (@F1) November 28, 2024