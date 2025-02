Victor Ponta: „Cu știința și acordul meu, sunt mulți voluntari care strâng semnături” pentru candidatura la Președinție / În cel mai scurt timp voi anunța care este decizia mea

Deputatul PSD Victor Ponta a declarat, miercuri, pentru G4Media, că se strâng semnături pentru candidatura sa la Președinție, de către voluntari, cu „știința și acordul” lui, iar în scurt timp va anunța care este decizia sa.

„Cu știința și acordul meu, sunt mulți voluntari care strâng semnături, conform legii! Voi anunța, în cel mai scurt timp, care este decizia mea privind modul în care mă voi implica în alegerile prezidențiale din mai 2025”, a declarat Victor Ponta pentru G4Media despre semnăturile care se strâng pentru candidatura sa ca independent la alegerile prezidențiale din 4 mai.

Întrebat dacă odată cu începerea strângerii de semnături pentru candidatura ca independent, demisionează din PSD sau așteaptă decizia partidului, Ponta a replicat: „O să anunț în scurt timp toate deciziile”.

Context. Călin Buzgău, care a fost membru în partidul PRO România, fondat de Victor Ponta, a anunțat pe pagina sa de Facebook că începe strângerea de semnături de susținere pentru candidatura fostului premier la funcția de președinte al României. Buzgău a precizat că el se ocupă de centralizarea formularelor.

Buzgău a publicat și un link la site-ul lui Victor Ponta, cu modelul de formular pentru strângerea de semnături.

Luni, 3 februarie, premierul Marcel Ciolacu l-a demis pe Victor Ponta din funcția de consilier onorific.

În ultima perioadă, Ponta a avut mai multe declarații în favoarea candidatului pro-rus Călin Georgescu și s-a remarcat prin poziții suveraniste.

Chiar luni, Ponta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care susține „independența alimentară” a României, dând exemplul boicotului populației la adresa supermarketurilor din Croația:

„Eu cred ca Romania trebuie sa aiba ca si obiectiv de interes national INDEPENDENTA ALIMENTARA! In 2014 produceam in Tara si chiar exportam mai multe alimente decat importam ! Dupa care am fost , “pas cu pas” , invadati de produse din import ! Daca punem din nou Romania pe primul loc – o sa castigam si aceasta batalie!”

Victor Ponta este, de altfel, într-o campanie de imagine care a alimentat ideea că ar vrea să candideze la alegerile prezidențiale din 4 mai.

În 16 ianuarie, liderul PSD Marcel Ciolacu a spus, într-o discuție cu jurnaliștii, că, dacă Victor Ponta candidează la alegerile prezidențiale din 4 mai, va trebui să demisioneze sau va fi exclus din PSD.

Duminică, 2 februarie, Victor Ponta a scris pe Facebook că a dorit să vorbească la Congresul PSD care a validat candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale, dar că nu a fost lăsat.