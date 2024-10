Viceprimarul Sectorului 1, Oliver Păiuşi: Am fost exclus ilegal din USR, voi face plângere la Prefectura Capitalei

Viceprimarul Sectorului 1 Oliver Păiuşi a declarat, marţi, pentru AGERPRES, că a fost exclus ilegal din USR de Biroul Municipal Bucureşti al partidului pe 27 septembrie, susţinând că numai Comitetul politic al formaţiunii politice putea să ia o astfel de decizie şi că va face plângere la Prefectura Capitalei, transmite Agerpres.

„Mihai Badea Alexandru, deputat în Parlament, mi-a făcut mie o sesizare, acum trei luni, pentru lucruri închipuite, că nu aş fi strâns semnături, că nu am fost în perioada de campanie la alegerile locale, că nu am dat bani în campanie (…) Până în prezent, nu s-a mişcat nimic în partid legat de această sesizare a deputatului Badea, dar vineri, pe 27 (…) s-a făcut, la cererea preşedintelui filialei Municipiului Bucureşti, Vlad Vasile Voiculescu, o şedinţă online în care am fost invitat să răspund la sesizarea lui Badea Mihai, deputat, şi le-am răspuns punctual (…) Aflu, ieri, de la Secretariatul Primăriei, că eu nu sunt pe lista consilierilor care au primit acel act, prin care se atestă calitatea de membru USR (…). În Statutul USR se spune foarte clar că persoanele care au funcţii publice – cum sunt eu viceprimar şi lider de consilieri – pot fi judecate doar de Comitetul politic”, a spus Oliver Păiuşi.

Viceprimarul Păiuşi a menţionat că nu cunoaşte motivele excluderii sale din partid, pentru că nu a primit decizia luată în acest sens, dar a anunţat că a contestat calitatea lui Clotide Armand de preşedinte al filialei USR Sector 1, pe motiv că „a modificat în mod arbitrar” o hotărâre din ianuarie a Adunării Generale, „organul suprem local”, privind lista candidaţilor la Consiliul Local. Oliver Păiuşi a precizat că printre modificările efectuate de Clotilde Armand în listă a fost de a se trece în locul lui pe prima poziţie.

„Legea spune că, înainte de a se trimite dosarul către Prefectură, trebuie să punem, pe lângă actul, buletinul, prin care să arătăm că locuim în Sectorul 1, pe lângă cazierul judiciar, trebuie să depunem şi acest document care ne atestă calitatea de membru USR. Această hârtie eu nu o am, pentru că filiala Sector 1, prin Clotilde Armand, a transmis că eu nu mai sunt membru USR, urmare a unei decizii (…) a Biroului Municipal”, a adăugat Oliver Păiuşi.

El a menţionat că, dacă nu va mai fi consilier local în următorul mandat al administraţiei locale, de până în 2028, îi va da în judecată pe membrii Biroului Municipal Bucureşti al USR care au votat pentru excluderea sa, pe liderul USR Bucureşti, Vlad Voiculescu, pe edilul Sectorului 1, Clotilde Armand, având în vedere că este vorba despre prejudicii morale şi materiale.

Oliver Păiuşi a precizat că, prin Codul administrativ, nu poate fi înlăturat din calitatea de viceprimar în ultimele şase luni de mandat, chiar dacă nu mai este în USR.

„În momentul de faţă, calitatea de viceprimar şi de consilier este hotărâtă prin Codul administrativ, în sensul că în ultimele şase luni de mandat, eu nu mai pot fi scos din această calitate, chiar dacă nu mai sunt în USR (…) Eu rămân mai departe consilier local şi viceprimar până la sfârşitul mandatului”, a adăugat Oliver Păiuşi.

La rândul său, liderul USR, Elena Lasconi, a punctat că decizia de excludere din partid a lui Oliver Păiuşi nu a trecut şi prin forul naţional al formaţiunii politice.

„Această decizie nu a trecut prin biroul naţional şi a fost luată la nivelul Sectorului 1. (…) Să vedem despre ce e vorba. Ştiu că viceprimarul s-a poziţionat de foarte multe ori împotriva candidatului la primărie, chiar şi în campanie, şi probabil că au fost acolo nişte argumente”, a spus Elena Lasconi, marţi, cu prilejul unei conferinţe de presă.