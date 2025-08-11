Vicepreședintele PSD Radu Moldovan: Corlăţean întruneşte condiţiile pentru a candida. Eu nu candidez pentru nicio funcţie

Vicepreşedintele PSD Radu Moldovan consideră că Titus Corlăţean întruneşte condiţiile pentru a candida la şefia partidului şi spune că salută „orice tip de candidatură”, transmite Agerpres.

„Salut orice tip de candidatură. PSD va avea în septembrie, octombrie – încă nu s-a luat o decizie – un congres. Îl cunosc pe Titus de 25 de ani, suntem colegi, este un vechi membru al PSD şi cred că întruneşte toate condiţiile necesare pentru a-şi putea depune o candidatură”, a declarat luni Moldovan.

Totodată, Radu Moldovan, care conduce organizaţia judeţeană PSD Bistriţa-Năsăud, a făcut anunţul că nu va mai candida pentru nicio funcţie în interiorul partidului la nivel central, urmând să lase locul altor colegi.

„Eu o să încerc să îmi întăresc cea mai importantă calitate pe care am dobândit-o recent, cea de bunic, este cea mai importantă calitate pe care am avut-o în viaţa asta şi pentru care mă pregătesc foarte intens. (…) Eu nu voi mai candida la nicio funcţie, dar unul dintre colegii mei – şi sunt nu unul, sunt patru, cinci care oricând ar putea candida la orice funcţie – va reprezenta organizaţia. Organizaţia trebuie să rămână reprezentată şi la nivel politic, la nivel naţional. Dar misiunea mea, după 25 de ani, se apropie de final, din punct de vedere politic”, a afirmat vicepreşedintele PSD.

Senatorul Titus Corlățean a anunțat oficial că va candida la șefia PSD, pentru că partidul „are nevoie de credibilitate, are nevoie să fie relansat, trebuie să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”. „Am luat decizia de a candida. Nu sunt singur, sunt mulți colegi care-mi împărtășesc proiectul”, a mai spus Corlățean, duminică seara, la Antena3.

