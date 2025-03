Vești bune pentru LeBron James după accidentarea suferită în meciul contra lui Boston Celtics din NBA

Superstarul LeBron James, va fi indisponibil „una sau două săptămâni de competiție” din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), ca urmare a unei accidentări în zona inghinală, contractată sâmbătă, în meciul dintre echipa sa, Los Angeles Lakers, și campioana Boston Celtics, a anunțat, duminică, canalul sportiv ESPN, citat de AFP.

Acest diagnostic va fi, totodată, reevaluat peste 24 de ore, o dată ce durerea va scădea în intensitate, a adăugat ESPN, citând surse din interiorul francizei californiene, transmite Agerpres.

„King James”, care își continuă parcursul de excepție în NBA la vârsta de 40 de ani și a cărui asociere cu slovenul Luka Doncic este una promițătoare pentru echipa din Los Angeles, a părăsit parchetul accidentat, sâmbătă, în meciul câștigat de Celtics cu 111-101.

Acest eșec a pus punct unei serii de opt victorii pentru LA Lakers, dar echipa rămâne bine plasată în cursa pentru play-off, ocupând locul 3 în Conferința de Vest, cu un bilanț de 40 de victorii și 22 înfrângeri.

LeBron James, cel mai bun marcator din istoria din NBA, a doborât marțea trecută bariera de 50.000 de puncte înscrise de la debutul carierei sale în 2003, fiind desemnat cel mai bun jucător din Conferința de Vest în luna februarie.

Los Angeles Lakers LeBron James is expected to miss at least 1-to-2 weeks with a groin strain.#NBA pic.twitter.com/2p5OC7uVcA

— Sports Only (@SportsOnly____) March 10, 2025