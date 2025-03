VIDEO LeBron James, direct în istoria NBA: Primul jucător care reușește 50.000 de puncte

LeBron James a atins marţi o nouă bornă în cariera sa fără precedent în NBA, devenind primul jucător care reuşeşte un total de 50.000 de puncte, după o aruncare de trei puncte în primul sfert al meciului de pe teren propriu dintre Lakers şi Pelicans, relatează Reuters.

James a început meciul cu 49.999 de puncte reuşite în total în sezonul regulat şi în playoff şi a aruncat de la distanţă pentru a adăuga un nou moment de referinţă la cariera de poveste a „King James ”, transmite News.ro.

James, în vârstă de 40 de ani, deţine deja cel mai mare număr de puncte din sezonul regulat, după ce în februarie 2023 a doborât recordul all-time de puncte al lui Kareem Abdul-Jabbar, un record care a rezistat 39 de ani.

Jucătorul originar din Akron, Ohio, deţine, de asemenea, recordul absolut de puncte marcate în playoff, un record pe care l-a stabilit doborându-l pe cel reuşit de Michael Jordan.

LeBron James nu a dat niciun semn de scădere a ritmului în cel de-al 22-lea sezon al său în ligă.

El a fost desemnat jucătorul lunii februarie în Conferinţa de Vest, extinzându-şi recordul de distincţii lunare la 41, dintre care trei cu Lakers.

De asemenea, el este cel mai în vârstă jucător care a câştigat acest premiu, depăşind recordul anterior stabilit de Karl Malone (37 de ani) cu Utah Jazz în noiembrie 2000.

LeBron James, de patru ori campion în NBA, şi Lakers sunt pe val de când l-au achiziţionat luna trecută pe Luka Doncic de la Dallas Mavericks în cadrul unui schimb uimitor pentru Anthony Davis. Înaintea meciului de marţi Lakers avea şase victorii consecutive. Echipa din Los Angeles a trecut de Pelicans, scor 136-115 și se află pe locul doi în Conferința de Vest.

Another spectacular feat for @KingJames ! 👏 pic.twitter.com/7IP9MeQ0lz

LeBron James has 5 NBA records that potentially will never be broken in History.

👑 50,000 Career Points

👑 8,000 Playoff Points

👑 21x All-Star Team

👑 20x All-NBA Team

👑 Finals MVP with 3 Franchises

NBA KING👑 pic.twitter.com/TtKDRlZMNX

— Hoops (@HoopMixOnly) March 4, 2025