Venus Williams, doar o oră şi 28 de minute pe teren la…

Venus Williams, pe terenul de tenis la 45 de ani.
Venus Williams / Sursa foto: captură YouTube

Venus Williams, doar o oră şi 28 de minute pe teren la Cincinnati. Americanca în vârstă de 45 de ani a fost învinsă în primul tur

Aflată la al doilea turneu din circuitul WTA de la revenirea sa, Venus Williams a fost învinsă joi seara, la Cincinnati, chiar la debutul său în actuala ediţie a competiţiei. Jucătoarea americană în vârstă de 45 de ani a cedat în două seturi în faţa Jessicăi Bouzas Maneiro (4-6, 4-6), transmite News.ro.

Venus Williams a petrecut doar o oră şi douăzeci şi opt de minute pe terenurile de la Cincinnati.

La al doilea turneu de la revenirea pe circuitul WTA (a ajuns în turul 2 la Washington la sfârşitul lunii iulie), americanca a fost învinsă încă de la debut de Bouzas Maneiro.

Williams a revenit în circuit în iulie şi a declarat recent că joacă „doar pentru ea”. Fosta număr 1 mondial va participa la sfârşitul lunii august la US Open în noua formulă de dublu mixt, alături de conaţionalul său Riley Opelka, cei doi beneficiind de un wildcard pentru a încerca să câştige premiul de un milion de dolari promis câştigătorilor.

