Venituri record din turism pentru Croația, în primele nouă luni din 2024

Cheltuielile vizitatorilor străini în statul croat au crescut în primele nouă luni din 2024 cu 1,7%, la nivelul record de 13,2 miliarde de euro, conform datelor Băncii Naţionale a Croaţiei (HNB), informează site-ul thedubrovniktimes.com, transmite Agerpres.

În trimestrul trei din 2024, cheltuielile vizitatorilor străini s-au situat la 9,06 miliarde de euro, un declin de 0,7% faţă de perioada similară din 2023.

„Deşi am înregistrat o creştere record a cheltuielilor vizitatorilor străini în primele şase luni din 2024, datele din trimestrul trei din 2024 sunt uşor mai scăzute, confirmând ceea ce am subliniat tot timpul: în timpul acestei perioade, exceptând zonele continentale, există puţin loc de creştere. Trebuie să raţionalizăm preţurile pentru toate serviciile turistice, iar o creştere necontrolată a cazărilor private nu reprezintă o opţiune, deoarece rezultatele nu sunt satisfăcătoare. De aceea am implementat reforme importante în 2024, care vor continua şi în 2025, pentru a asigura competitivitatea şi succesul pe termen lung al turismului croat”, a afirmat Tonči Glavina, ministrul Turismului.

Este crucial să dezvoltăm turismul pe tot parcursul anului, iar datorită „rezultatelor excelente şi a creşterii înaintea sezonului de vară, s-a înregistrat un nivel record al veniturilor în primele nouă luni din 2024”, a adăugat oficialul croat, exprimându-şi încrederea că această tendinţă pozitivă va continua.

Turismul este responsabil pentru aproximativ 20% din economia Croaţiei, ţară cu o populaţie de 3,9 milioane de locuitori.

foto: ©Topdeq | Dreamstime.com