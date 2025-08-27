Venezuela trimite nave militare şi drone în apele sale teritoriale, după desfăşurarea de forţe anunţată de SUA în regiune

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Venezuela a anunţat marţi desfăşurarea de nave ale Marinei militare şi de drone de patrulare în apele sale teritoriale, drept răspuns la trimiterea de către SUA a mai multor nave de război în Caraibe pentru a lupta împotriva traficului internaţional de droguri, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministrul armatelor, Vladimir Padrino, a declarat într-o înregistrare video că trimite „patrule navale în Golful Venezuela şi nave de mai mare tonaj mai la nord în apele noastre teritoriale”, precum şi „un dispozitiv important de drone cu diferite misiuni”.

Autorităţile de la Caracas au anunţat deja luni mobilizarea a 15.000 de membri ai forţelor sale de securitate la frontiera cu Columbia pentru operaţiuni antidrog şi au denunţat desfăşurarea de forţe americane, o „escaladare a unor acţiuni ostile”.

Washingtonul a anunţat săptămâna trecută desfăşurarea a trei distrugătoare lansatoare de rachete din clasa Arleigh Burke în largul coastelor Venezuelei. Marţi, un responsabil american sub acoperirea anonimatului a declarat pentru AFP că preşedintele american Donald Trump a mai decis desfăşurarea unui crucişător lansator de rachete, USS Lake Erie, şi a submarinului de atac cu propulsie nucleară USS Newport.

Potrivit mai multor media americane, Pentagonul intenţionează de asemenea să trimită 4.000 de puşcaşi marini în Caraibe, în apropierea coastelor venezuelene.

Washingtonul şi Caracasul au relaţii tensionate de ani de zile şi noul preşedinte american a accentuat presiunea asupra omului său venezuelean Nicolas Maduro, a cărui realegere nu a fost recunoscută de SUA în iulie 2024, în timp ce preşedinte era Joe Biden.

Administraţia Trump a dublat la începutul lui august la 50 de milioane de dolari recompensa oferită pentru orice informaţie care duce la arestarea lui Nicolas Maduro, acuzat că este la conducerea unui „cartel narcoterorist”.

Înalţi responsabili venezueleni au dat asigurări că ţara lor se va apăra împotriva „agresorului” american şi Nicolas Maduro a afirmat că a activat „un plan special cu peste 4,5 milioane de miliţieni”, denunţând o tentativă de „schimbare de regim, atac terorist militar”.

Această miliţie ar urma să fie formată din civili, dar integrată în armată, şi deja au fost deschise centre de recrutare în cazărmi, dar şi în clădiri publice şi chiar la palatul prezidenţial Miraflores din Caracas.