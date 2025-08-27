G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Venezuela trimite nave militare şi drone în apele sale teritoriale, după desfăşurarea…

flota rusia vladimir putin razboi nave razboi conflict naval exercitii nava maritim flota rusa marea neagra, sevastopol, ucraina, nave militare rusesti, ruse, rusa
Sursa foto: © Nataliia Dvukhimenna | Dreamstime.com

Venezuela trimite nave militare şi drone în apele sale teritoriale, după desfăşurarea de forţe anunţată de SUA în regiune

Articole27 Aug 0 comentarii

Venezuela a anunţat marţi desfăşurarea de nave ale Marinei militare şi de drone de patrulare în apele sale teritoriale, drept răspuns la trimiterea de către SUA a mai multor nave de război în Caraibe pentru a lupta împotriva traficului internaţional de droguri, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ministrul armatelor, Vladimir Padrino, a declarat într-o înregistrare video că trimite „patrule navale în Golful Venezuela şi nave de mai mare tonaj mai la nord în apele noastre teritoriale”, precum şi „un dispozitiv important de drone cu diferite misiuni”.

Autorităţile de la Caracas au anunţat deja luni mobilizarea a 15.000 de membri ai forţelor sale de securitate la frontiera cu Columbia pentru operaţiuni antidrog şi au denunţat desfăşurarea de forţe americane, o „escaladare a unor acţiuni ostile”.

Washingtonul a anunţat săptămâna trecută desfăşurarea a trei distrugătoare lansatoare de rachete din clasa Arleigh Burke în largul coastelor Venezuelei. Marţi, un responsabil american sub acoperirea anonimatului a declarat pentru AFP că preşedintele american Donald Trump a mai decis desfăşurarea unui crucişător lansator de rachete, USS Lake Erie, şi a submarinului de atac cu propulsie nucleară USS Newport.

Potrivit mai multor media americane, Pentagonul intenţionează de asemenea să trimită 4.000 de puşcaşi marini în Caraibe, în apropierea coastelor venezuelene.

Washingtonul şi Caracasul au relaţii tensionate de ani de zile şi noul preşedinte american a accentuat presiunea asupra omului său venezuelean Nicolas Maduro, a cărui realegere nu a fost recunoscută de SUA în iulie 2024, în timp ce preşedinte era Joe Biden.

Administraţia Trump a dublat la începutul lui august la 50 de milioane de dolari recompensa oferită pentru orice informaţie care duce la arestarea lui Nicolas Maduro, acuzat că este la conducerea unui „cartel narcoterorist”.

Înalţi responsabili venezueleni au dat asigurări că ţara lor se va apăra împotriva „agresorului” american şi Nicolas Maduro a afirmat că a activat „un plan special cu peste 4,5 milioane de miliţieni”, denunţând o tentativă de „schimbare de regim, atac terorist militar”.

Această miliţie ar urma să fie formată din civili, dar integrată în armată, şi deja au fost deschise centre de recrutare în cazărmi, dar şi în clădiri publice şi chiar la palatul prezidenţial Miraflores din Caracas.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Însărcinatul cu afaceri american, convocat de ministerul de Externe din Danemarca din cauza unei operaţiuni de influenţă în Groenlanda

Articole27 Aug • 109 vizualizări
0 comentarii

Un bărbat a fost arestat pentru că a ars un drapel american chiar în apropriere de Casa Albă, în semn de sfidare la adresa lui Trump

Articole27 Aug • 91 vizualizări
1 comentariu

VIDEO Soldaţii Gărzii Naţionale desfăşuraţi la Washington au fost puşi să strângă gunoiul / „Ne angajăm să păstrăm siguranţa şi frumuseţea Washingtonului”

Articole27 Aug • 279 vizualizări
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.