Vasile Dîncu, în apărarea ministrului Daniel David: Nu a spus nimic scandalos. Munca e parte din viață, inclusiv din formarea intelectuală. Problema reală este că România a transformat munca într-un amestec de rușine și exploatare

Eurodeputatul Vasile Dîncu (PSD) reacționează după ce în spațiul public au apărut mai multe reacții de critică la adresa ministrului Educației, Daniel David, care a spus că studenții ar trebui să-și găsească job-uri part-time. Dîncu afirmă că ministrul n-a spus nimic scandalos și că problema trebuie căutată în altă parte.

„Adevărul e mult mai simplu și mai crud: mulți dintre studenții mei de la Universitatea din București nu au doar joburi part-time, ci lucrează full-time, pentru a-și plăti chirii sufocante și traiul tot mai scump. Ipocrizia e uriașă. Ministrul nu a spus nimic scandalos: munca e parte din viață, inclusiv din formarea intelectuală. Problema reală este că România a transformat munca într-un amestec de rușine și exploatare. O glorificăm în proverbe, dar o disprețuim în practică”, spune Vasile Dîncu.

În același context, el subliniază atitudinea „patrioților” care se revoltă că livratorii sunt nepalezi și a clienților nemulțumiți că ospătarii din Asia nu vorbesc perfect românește sau a patronilor speriați că fără muncitori srilankezi șantierele ar rămâne goale.

„Adevărul este că, fără acești oameni, HoReCa și construcțiile ar fi în faliment. Românii refuză să facă aceste munci, dar se indignează că le fac alții. De aceea, nu are sens să tragem în ministrul educației. Discuția nu e despre „dacă” tinerii să muncească, ci despre: 𝐂𝐮𝐦 𝐬𝐚̆ 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐦 𝐝𝐢𝐧 𝐦𝐮𝐧𝐜𝐚̆ 𝐮𝐧 𝐞𝐱𝐞𝐫𝐜𝐢𝐭̦𝐢𝐮 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐧𝐮 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐞𝐭̦𝐮𝐢𝐫𝐞? 𝐂𝐮𝐦 𝐬𝐚̆ 𝐨 𝐩𝐥𝐚̆𝐭𝐢𝐦 𝐜𝐨𝐫𝐞𝐜𝐭? 𝐂𝐮𝐦 𝐬𝐚̆ 𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚̆𝐦? 𝐂𝐮𝐦 𝐬𝐚̆ 𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚̆𝐦 𝐢̂𝐧 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐞?”, spune Vasile Dîncu.

Eurodeputatul social-democrat consideră că „munca rămâne în centrul problemei”:

„Dacă nu repunem munca în centrul societății, nici educația, nici economia nu vor mai avea viitor. Într-o țară în care se plânge toată lumea că nu mai sunt oameni disponibili pentru muncă, a-l certa pe ministru pentru că sugerează un minim de contact cu realitatea e un semn de ipocrizie. Problema nu e că tinerii sunt invitați să muncească. Problema e că în România, munca a devenit fie rușine, fie exploatare. Între gluma populară „munca este pentru tractoare și chinezi” și cinismul „orice activitate e bună dacă nu degenerează în muncă”, am ratat esențialul: munca e ceea ce dă consistență vieții noastre”.

În același timp, Dîncu le propune „patrioților” – mai ales celor cu familia și prietenii la muncă în străinătate – să-și imagineze cum ar fi dacă ar începe și acolo prigoana împotriva românilor și ar fi tratați doar ca niște străini care fac muncile grele în tot Occidentul.