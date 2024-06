Va accepta Donald Trump rezultatul alegerilor din 2024, indiferent cine va câștiga? A fost nevoie de trei încercări din partea moderatoarei Dana Bash, pentru ca republicanul să ofere un răspuns în cadrul dezbaterii la care a participat

A fost nevoie de trei încercări din partea moderatoarei dezbaterii, Dana Bash, pentru ca Donald Trump să răspundă la întrebarea: Va accepta el rezultatele alegerilor din 2024, indiferent de cine va câștiga? „Dacă este o alegere corectă, legală și bună – absolut”, a răspuns Trump, refuzând totuși să-și asume un angajament categoric, relatează Politico. El a făcut apoi aluzie la minciuna pe care a spus-o întreaga sa carieră – că alegerile americane sunt invadate de fraude: „Aș fi preferat să le accept pe acestea – dar frauda și toate celelalte au fost ridicole”.

A fost doar o notă de subsol la dezbaterea de joi seară – după ce prestația ezitantă a lui Joe Biden i-a panicat pe democrați, iar cei doi candidați la președinție s-au certat în legătură cu un așa zis handicap al lor la golf.

Dezbaterea poate oferi o prefigurare a modului în care Trump va gestiona aceste alegeri prezidențiale. Răspunsurile sale de joi seara reamintesc de episodul din urmă cu patru ani, când e refuzat să accepte rezultatul alegerilor prezidențiale, în încercarea de a anula alegerile pe care le pierduse, demers care a culminat cu acțiunea susținătorilor săi care au luat cu asalt Capitoliul.

Aceste răspunsuri urmează un tipar constant pentru Trump: Argumentează că atunci când pierde, sistemul este manipulat împotriva sa. Este un atac persistent la adresa încrederii publice în fundamentele democratice ale țării, din partea liderului unuia dintre cele două partide politice dominante.

Biden a prezentat alegerile din 2024 ca o cotitură în ce privește viitorul democrației americane.

La nici o zi după prestația sa dificilă, Biden a urcat pe scena din Carolina de Nord pentru a încerca să înăbușe disperarea care cuprinde partidul său. Biden, care a mormăit în timpul unei dezbateri de 90 de minute cu o seară înainte, a strigat acum într-un miting de încurajare de 15 minute.

„Cel mai periculos lucru, am aflat că Donald Trump nu vrea să respecte rezultatul alegerilor din acest an. Încă nu l-a respectat pe cel de la ultima sa candidatură”, a spus Biden mulțimii. „De trei ori, Trump a fost întrebat de moderatori”, a mai comentat el, ridicându-și vocea. „Donald Trump a refuzat să accepte rezultatele din 2020. Și am văzut cu toții ce s-a întâmplat pe 6 ianuarie. A fost o consecință directă a acestui lucru”.