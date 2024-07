USR: România a ajuns să importe energie scumpă din cauza deciziilor proaste ale PSD şi PNL

USR a criticat duminică PSD şi PNL pe motiv că au luat decizii „proaste” care au condus la importul de energie „foarte scumpă” pentru a se putea acoperi consumul mare din această perioadă.

„Preţul la care a cumpărat România energie în ultimele zile este mult peste preţul la care producem, dublu chiar faţă de cea produsă pe cărbune, dar mult mai mare şi faţă de preţul pe care-l plătesc alte state europene: România a cumpărat în ultimele zile cu aproximativ 190 de euro MWh, Cehia cu 57 de euro, Franţa cu 78 de euro, iar Germania a cumpărat cu 91 de euro MWh. La aceste preţuri s-a ajuns după ce politica energetică a României nu a fost în interesul României, ci în avantajul ţărilor care nu mai aveau din ce produce suplimentar energie: 16.000 de lei/MWh în piaţă de echilibrare; 190 de euro/MWh preţul mediu pe piaţă spot, cu intervale orare şi de 560 de euro/MWh, în timp ce în Franţa sau Germania preţurile sunt la jumătate”, se susţine într-un comunicat de presă al USR.

Deputatul USR Radu Miruţă, citat în comunicat, a afirmat că s-a ajuns la această situaţie pentru că panourile fotovoltaice nu produc energie în bandă, iar energia electrică „nu merge băgată la borcan vara şi scoasă din beci iarna”.

„Vom vedea preţuri din ce în ce mai mari pe piaţa spot şi preţuri imense în piaţa de echilibrare, fiindcă nevoile de consum nu pot fi sincronizate în funcţie de cum bate vântul sau cum e soare afară. România, cu Popescu şi Burduja la Energie, nu a avut nici strategie, nu a făcut nici investiţii în infrastructură. (…) Soluţiile corecte pentru a rezolva problema creşterilor de preţ în energie sunt multiple, presupun investiţii pentru infrastructură”, a explicat Miruţă.

Conform USR, măsurile pe termen scurt şi mediu care se pot lua sunt „păstrarea în sistem a unor surse de energie electrică în bandă (cărbune, adică producţie permanentă, care nu variază în funcţie de cum bate vântul sau de soare), a căror existenţă şi întreţinere costă mai puţin decât preţurile de echilibrare şi de import; introducerea tarifului orar diferenţiat (…) pentru aplatizarea vârfurilor curbei de sarcină (adică să plăteşti tarif mai mic atunci când producţia este mai mare, tarif mai mare când producţia este scăzută)”. „În acest fel, consumul este împins în alte intervale orare, momentele de vânzare a energiei la suprapreţ devin mai rare, problema orelor de vârf va fi atenuată, preţul va scădea”, a completat parlamentarul USR.

România poate introduce „proiecte de ‘stocare’ a energiei electrice prin hidrocentrale cu pompaj”, se mai arată în comunicat. „Avem deja proiecte care ne-ar putea aduce energie suplimentară în scurtă vreme: Tarniţa, alt reactor nou la Cernavodă. Am putea relua lucrările la hidrocentralele de la Valea Sadului şi Curtişoara, care sunt în stadiu avansat de execuţie. (…) Termocentrala de la Iernut nu este gata de aproape 15 ani, cele pe gaz de la Turceni şi Işalniţa sunt departe şi de stadiul de machetă, deşi cei cu putere de decizie ne-au tot vorbit despre ele. Grupul 1 de la Cernavodă intră câţiva ani în revizie, aşa că trebuie privit raţional la ce avem, fiindcă România nu îşi permite preţuri mari la energie cât timp are acasă cu ce scădea aceste preţuri”, a transmis deputatul Miruţă.

Totodată, a susţinut USR, grupurile pe cărbune modernizate de la Complexul Energetic Oltenia trebuie menţinute în sistem, fiindcă produc energie electrică când România are nevoie. USR a depus în Parlament un proiect de lege ca acestea să fie închise doar după ce sunt deschise capacităţi de producţie similare, a mai indicat partidul.