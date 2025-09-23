USR: Moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, trebuie respinsă mâine. Nu putem lăsa minciunile și ipocrizia AUR să plutească în spațiul public încă o săptămână

USR cere ca moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, să fie respinsă prin votul din ședința de miercuri a Camerei Deputaților

”Moțiunea trebuie respinsă, mâine, prin vot. Nu putem lăsa minciunile și ipocrizia AUR să plutească în spațiul public încă o săptămână. Am cerut asta în mod expres în ședința coaliției de astăzi. PSD nu poate să țină în suspans coaliția din care face parte dacă ar vota sau nu moțiunea izolaționiștilor de la AUR”, a transmis USR într-un comunicat de presă.

Moţiunea simplă depusă de AUR la adresa ministrului mediului, Diana Buzoianu, a fost dezbătută luni de plenul Camerei Deputaţilor, iar miercuri este programat votul asupra documentului. Trebuie precizat că o eventuală adoptare a moţiunii nu implică automat şi demiterea ministrului.

Semnatarii moțiunii au acuzat-o pe Diana Buzoianu că blochează finalizarea unor hidrocentrale începute înainte de 1989. Ei au solicitat eliberarea avizelor de mediu şi stabilirea unui calendar clar pentru urgentarea lucrărilor.

Proiectele începute înainte de 1989 rămân blocate sau plimbate între avize, exproprieri, evaluarea impactului asupra mediului şi litigii, în timp ce sistemul cumpără scump energie la oră de vârf, acuză reprezentanții AUR.

Și liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a criticat întârzierea avizelor pentru finalizarea a patru hidrocentrale construite în proporţie de 75%, acuzând-o de „rea-voinţă”. El a subliniat că a invitat-o pe Buzoianu la Comisia economică a Senatului pentru a explica motivele acestei întârzieri iar din punctul său de vedere, aceasta „nu mai poate continua” în această funcţie.