USR critică Planul Urbanistic de Detaliu pentru un bloc de 7 etaje în zona Tineretului din Capitală, apreciind că modifică Planul Urbanistic General şi va crea aglomeraţie

Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat marţi Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea unui imobil rezidenţial cu servicii la parter, având o înălţime de şase etaje şi al şaptelea etaj retras, pe str. Cărămidarii de Jos nr. 18, transmite Agerpres.

Proiectul aprobat cu 19 voturi „pentru” şi 5 împotrivă vizează un teren în suprafaţă de 480 mp.

Planul Urbanistic de Detaliu a atras criticile reprezentanţilor USR care au declarat că lăţimea străzii este cuprinsă între 9-11 metri şi ar permite construcţii cu o înălţime maximă de 13 metri, reprezentând trei etaje. Însă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) al acestui proiect ajunge să modifice prevederile Planului Urbanistic General (PUG), a spus Rareş Oprea, consilier local USR.

„Maxim, prin acest PUD pot să fac P+3+5 retras. Nu am cum să să ajung la 7 etaje, conform PUG-ului. Iar PUD-ul nu poate să modifice PUG pe partea de regim de înălţime. În Comisia de Urbanism am cerut un studiu de însorire, să vedem dacă acea construcţie respectă normele de însorire. Mi s-a trimis o arhivă, astăzi, la ora 12.05 şi am găsit acolo fişiere PNR. Fişierele PNR sunt informaţii de printare, nu am ce să văd în ele. Nu am primit efectiv studiul de însorire”, a spus Rareş Laurenţiu Oprea.

Un alt consilier local USR a declarat că locuitorii din zonă sunt „foarte supăraţi” deoarece nu ar fi putut să îşi spună punctul de vedere.

„Am înţeles că au încercat să intre, să pună întrebări şi li s-a răspuns în bătaie de joc. Cred că acest proiect se poate numi blocuri între blocuri şi nu putem să îl votăm”, a spus el.

Administratorul public al Sectorului 4, Andrei Trocan, a replicat că „dreptul la proprietate e consfinţit prin Constituţie” şi că punctele de vedere privind acest proiect puteau fi exprimate în cursul derulării procedurilor pentru Planul Urbanistic de Detaliu.

„Dreptul la proprietate a consfinţit prin Constituţie şi un proprietar din Tineretului are aceleaşi drepturi ca un proprietar din Dealul Cucului sau din orice altă adresă de la PUZ-uri anterior votate. Faptul că este cineva nemulţumit… a avut posibilitatea, în cursul derulării procedurii pentru PUD, să depună acele aspecte de care se considera nemulţumit”, a spus Trocan.

Preşedintele USR Sector 4, Paul Ene, a arătat, luni, într-o postare pe Facebook, că proiectul riscă să genereze „aglomeraţie şi haos”.

„Având în vedere că se află în spatele blocurilor de pe Bd. Tineretului, vă puteţi imagina aglomeraţia şi haosul creat de această construcţie. Toate contestaţiile trimise au fost tratate la mişto de primărie, asta deşi PUD-ul nu permite mai mult de 4 etaje în acea zonă, iar studiul de însorire e o glumă (în randări umbra e spre sud)”, a scris el, pe Facebook.