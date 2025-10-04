Ursula Von der Leyen cere un efort comun pentru dezvoltarea maşinilor autonome bazate pe inteligenţă artificială și în Europa

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut vineri apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială poate revigora sectorul auto european şi poate îmbunătăţi siguranţa rutieră, transmite Reuters, citat de News.ro.

Vorbind la Italian Tech Week, organizată la Torino – centrul industriei auto italiene – von der Leyen a cerut adoptarea unei strategii ”AI first” în industriile strategice, cu accent pe mobilitate.

”Maşinile autonome sunt deja o realitate în Statele Unite şi China. Acelaşi lucru trebuie să se întâmple şi aici, în Europa”, a declarat ea, adăugând că ”AI first” înseamnă şi ”safety first”.

Declaraţiile vin în contextul în care Bruxellesul caută să sporească competitivitatea industrială, pe fondul dificultăţilor producătorilor europeni de a ţine pasul cu avansul tehnologic al Chinei şi SUA.

Von der Leyen a propus formarea unei reţele de oraşe europene care să testeze vehicule autonome, menţionând că deja 60 de primari din Italia şi-au exprimat interesul.

”Să facem acest lucru posibil”, a spus ea.

Lidera UE a promis sprijin pentru dezvoltarea de vehicule ”făcute în Europa şi pentru străzile Europei”.

Industria auto, care angajează milioane de persoane pe continent, trece printr-o transformare accelerată, presată de obiectivele de decarbonizare şi digitalizare. Von der Leyen a subliniat că AI poate contribui la reducerea congestiei, la conectarea zonelor izolate cu transportul public şi la protejarea locurilor de muncă.

”Viitorul automobilelor – şi automobilele viitorului – trebuie să fie construite în Europa”, a conchis ea.