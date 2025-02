Înlocuitorul lui Lewis Hamilton la Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, despre comparațiile cu septuplul campion mondial: „Vreau să-mi creez propria poveste”

Andrea Kimi Antonelli va avea o sarcină dificilă pentru primul său sezon ca pilot Mercedes: să îl înlocuiască pe Lewis Hamilton, care concurează acum pentru Ferrari. Cu toate acestea, tânărul italian nu dorește să fie perceput doar ca un înlocuitor al britanicului și vrea să-și creeze propria poveste.

Cu mai puțin de o lună înainte de Marele Premiu al Australiei – care va deschide sezonul 2025 de Formula 1 pe 16 martie la Melbourne – Mercedes și-a dezvăluit noul monopost marți seară, în cadrul evenimentului de prezentare a Campionatului Mondial, organizat la Londra.

Tot atunci, echipa l-a prezentat oficial și pe noul său pilot, Andrea Kimi Antonelli, în vârstă de 18 ani, care va prelua locul lăsat liber de septuplul campion mondial Lewis Hamilton, plecat la Ferrari. Cu toate acestea, Antonelli consideră că nu este corect să fie văzut doar ca succesorul britanicului. Echipa Mercedes l-a susținut pe italian încă din perioada kartingului.

Vorbind marți, la evenimentul de lansare F1 75 Live din Londra, Antonelli a fost întrebat despre preluarea locului lui Hamilton și dacă simte o presiune suplimentară din această cauză.

„Nu cred că este corect să spunem că sunt înlocuitorul lui”, a declarat Antonelli. „A realizat atât de multe în acest sport. Eu mă simt doar următorul pilot Mercedes și îmi doresc cu adevărat să îmi scriu propria poveste.

Să concurez pentru Mercedes este o mare responsabilitate, pentru că este, evident, o echipă de top, dar în același timp este o oportunitate imensă și un privilegiu să fiu aici. Voi încerca să profit la maximum de această șansă.”

Perechea Antonelli – Russel

În timp ce Hamilton începe un nou capitol al carierei sale la Ferrari, Antonelli îl va avea ca partener de echipă pe George Russell în primul său sezon de Formula 1. Cei doi piloți au vorbit despre cum s-a dezvoltat relația lor până acum.

„Până acum, lucrurile au mers foarte bine”, a spus Antonelli, citat de Reuters.

„Am trecut amândoi prin aceleași etape și prin programul de juniori. Este grozav să fim, în sfârșit, coechipieri în aceeași echipă. George a demonstrat, mai ales anul trecut, cât de puternic a devenit – în special constanța sa a fost impresionantă. Cu siguranță este benefic să îl am alături, pentru că pot învăța multe de la el și ne putem împinge reciproc spre un nivel și mai ridicat. Putem încerca să progresăm împreună, lucrând cu echipa pentru a obține rezultate bune”, a conchis Antonelli.

Russell, care are acum 27 de ani și se pregătește pentru al patrulea sezon la Mercedes, a adăugat: „Să fii coechipier cu un pilot tânăr și promițător… Toți piloții de top din Formula 1 au trecut prin această etapă. Când mă gândesc la mine la vârsta lui Kimi, nu cred că eram mai lent, doar că, în timp, acumulezi experiență și înveți să gestionezi mai bine cursele, programul solicitant din F1 și munca alături de o echipă formată din 2.000 de oameni.

Dar, până la urmă, dacă ai viteză, ai viteză. Dacă nu, nu. E aproape la fel de simplu. Sunt sigur că Kimi mă va ține în priză și că ne vom motiva reciproc să dăm tot ce avem mai bun.”

