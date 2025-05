Upgrade major pe monopostul lui Max Verstappen la Miami – RedBull forțează revenirea în fruntea F1

RedBull va introduce un upgrade major pe monopostul lui Max Verstappen cu ocazia Marelui Premiu de Formula 1 de la Miami din acest weekend. Vorbim despre o podea nouă pentru RB21, schimbare de care va benefica însă doar olandezul, nu și coechipierul Yuki Tsunoda.

Sursele RacingNews365 vorbesc despre faptul că de acest upgrade va beneficia doar monopostul lui Verstappen, iar Tsunoda va fi sărit din schemă.

Dacă lucrurile vor funcționa așa cum speră inginerii RedBull, atunci noua podea va fi montată și pe monopostul lui Yuki cu ocazia Marelui Premiu de la Emilia Romagna.

Podeaua mașinii are un rol foarte important în Formula 1, fiind o piesă esențială în generarea forței de apăsare. Influențează echilibrul, stabilitatea și eficiența aerodinamică generală a monopostului.

Pe lângă toate acestea, podeaua canalizează fluxul de aer și are un rol foarte important asupra temperaturii și uzurii pneurilor.

Este cunoscut deja faptul că în acest sezon RedBull a avut probleme în condițiile de cursă cu temperaturi ridicate.

Cursa de la Miami este recunoscută pentru temperaturile sale ridicate, iar acest upgrade își dorește să rezolve tocmai această problemă importantă observată până acum pe durata sezonului 2025 al Marelui Circ.

